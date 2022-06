Mädchen entdecken ihre Stärken

Main-Spessart-Kreis. Gemeinsam mit anderen Mädchen kreativ sein, Neues im Umgang mit anderen ausprobieren und durch gemeinsame Aktivitäten, Spiele und Gespräche die eigenen Stärken entdecken, das bietet „Girls Only“, das besondere Gruppenangebot der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Landkreises Main-Spessart. Es ist für den Beginn der Sommerferien geplant und richtet sich an Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Ziel der Gruppe ist, in entspannter Atmosphäre die sozialen Kompetenzen der Mädchen zu stärken. Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen bekommen in der Gruppe ebenso ihren Raum wie das Erleben und Gestalten von Gemeinschaft.

Alle können sich einbringen

Jedes Mädchen ist willkommen, sich aktiv einzubringen.

Die „Girls Only“-Gruppe trifft sich in der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder in der Würzburger Straße 12b in Marktheidenfeld. Leiterinnen sind Diplom-Pädagogin Simone Fischer und Diplom-Sozialpädagogin Tanja Stockert. Im Vorfeld findet ein kurzes Gespräch mit den Mädchen sowie den Eltern beziehungsweise einem Elternteil statt.

Gruppentreffen finden von Montag bis Mittwoch, 1. bis 3. August, sowie am Montag und Dienstag, 8. und 9. August, jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. lra