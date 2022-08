Lob vom kritischen Metal-Publikum: „Das war echt geil“

Metallica gilt als lauteste band der Welt und My’Tallica ließen am Samstagabend die Grundmauern der Wertheimer Burg „erzittern“ mit ihren harten Gitarrensounds und dem überdimensionalen Schlagzeug.

Wertheim. Das Mekka der Metal-Fans war am vergangenen Samstag die Burg Wertheim. Die Metallica-Tribute-Band „My’Tallica“ spielte die Lieder der seit 1983 aktiven amerikanischen Trashmetal-Band so gekonnt nach, dass man das Gefühl hatte, die alten Haudegen um James Hetfield und Kirk Hemmett sind persönlich anwesend.

Der Burggraben war gut gefüllt mit Menschen in schwarzer Kleidung – der typischen Farbe der Metal-Szene – die aber alle friedlich der Musik lauschen wollten. Einfach zuhören, abhängen und abtauchen in die Welt des Hardrock. „Das war echt geil heute“, konnte man nach dem Konzert hören oder auch: „Die waren teilweise besser als das Original“. Ein größeres Lob konnte man „Metti“ (Matthias) Zimmer, Tom Botschek, Martin Iordanidis und Stefan Zender nicht machen.

„Nothing else matters“

Die vier Musiker verkörpern My’tallica seit Jahren und haben den Sound des Originals so perfekt kopiert, dass man keinen Unterschied hören konnte. Das lag sicher auch an der ausgefeilten Tontechnik, die es verstand, die besonderen Verhältnisse der Wertheimer Burg in das Soundpaket mit einzubeziehen.

Es war ein grandioser Abend mit vielen Hits von Metallica, weit über die Rockballade „Nothing else matters“ hinaus, für die die vier Musiker aus den USA so geliebt werden und das immer wieder in den Radiosendungen landauf landab gespielt wird.

Titel wie „Whisky in the jar“ (ursprünglich von Thin Lizzy), „Harvester of sorrow“, „Master of puppets“ oder „Don’t treat on me“ sind nur einige Beispiele für die besonderen Momente an diesem Abend auf der Burg.

Immer hatte Frontmann Metti Zimmer sein Publikum im Griff, er forderte, sie gaben. Dabei wurde nicht nur fleißig geklatscht und sich bedankt, auch der Stier, das Handzeichen der echten Metalfans reckte sich immer wieder gegen den nachtdunklen Himmel. Rhythmisch und teilweise ekstatisch klang es dann durch den Burggraben, eine besondere Stimmung eben, wie sie nur bei Konzerten der Metal-Szene auftritt.

Auf der Bühne wirbelten die drei Männer mit ihren Gitarren nur so herum und selbst Drummer Stefan Zender kam öfter hinter seiner Schießbude hervor und genoss die Stimmung in vollen Zügen.

„For whom the bell tolls“

Bei Liedern wie „Seek & destroy“, „The four horsemen“, „Creeping death“, „For whom the bell tolls“ oder „Fade to black“ kam die ganze Bandbreite von Metallica zum Gehör, ein Genuss für jeden Metal-Fan. Die die Dichte der Stücke sind es, die My’Tallica vermitteln, ganz nah am Original und immer mit einem gewissen eigenen Touch, der den Abend so unverwechselbar machte.

„Wertheim könnt ihr noch?“, fragte Metti Zimmer das Publikum nach anderthalb Stunden und die schrien ihm förmlich entgegen: „Ja!“. So wurde es besonders zum Schluss bei den Zugaben noch einmal richtig laut und mitreißend, eben ein unvergesslicher Abend.

My’Tallica will wiederkommen

Das Versprechen von Metti Zimmer, im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen, wurde mit Begeisterung aufgenommen. Dann werden die echten Metal-Fans wieder den Anstieg auf die Burg Wertheim auf sich nehmen, für ein mega Konzert.