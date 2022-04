Lkw stürzt Böschung hinab

Wertheim. Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagmorgen in Wertheim. Wie die Polizei im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten bekannt gab, fuhr ein 52-jähriger Mann mit dem Lkw gegen 7.30 Uhr aus Richtung Hofgarten kommend über die Odenwaldbrücke in Richtung Bestenheid. Dabei überfuhr er eine Pylone und bei Rot über die Kreuzung. Das Fahrzeug geriet in die Leitplanke, touchierte eine Straßenlaterne, rutschte die Böschung Richtung Main hinab und blieb seitlich auf dem Radweg liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Unfall um einen medizinischen Notfall handelt“, so die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums, Annika Grundbrecher.

Hubschrauber im Einsatz

Passanten und ein Helfer vor Ort befreiten den Mann aus der Fahrerkabine und legten ihn auf der Lkw-Plane ab. Von dort übernahm ihn die inzwischen vor Ort befindliche Feuerwehrabteilung mit der Drehleiter. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 70 000 Euro. Der Lkw hatte Sanitärausrüstungen geladen. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung des verletzten Fahrers und die Bergung des Lkw war der Verkehrsfluss längere Zeit beeinträchtigt und die Straße L 2310 sowie die Bahnstrecke für zwei Stunden gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2