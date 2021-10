Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Mondfeld. Schnell geklärt war am Dienstag eine Unfallflucht in Wertheim. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Vier-Morgen-Straße in Mondfeld unterwegs. Beim Abbiegen zu einer Entladestelle schätzte er offenbar die Kurve falsch ein und musste zum Korrigieren rückwärtsfahren. Dabei übersah er einen geparkten Pkw und blieb mit dem Anhänger an dem Auto hängen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro zu kümmern, setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort. Weit kam er mit seinem Lkw jedoch nicht. In der Jahnstraße streifte der 55-Jährige mit dem Fahrzeug dann das Einfahrtstor zu einem Firmengelände, wobei ein Schlitz in der Anhängerplane entstand.

Als die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung konnten den beschädigten Lkw Verursacherfahrzeug ermitteln. Wie die Polizei mitteilt, wurden entsprechende Lackantragungen festgestellt, die zu dem Auto passten.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2