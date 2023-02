Lkw beschädigt Gabelstapler

Bettingen. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Dienstagabend einen Unfall in Bettingen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr beschädigte er oder sie, vermutlich beim Einparken auf dem Lkw-Parkplatz des Bettinger Autohofs in der Straße „Blättleinsäcker“ einen, am Hängerende eines Mercedes Actros angebrachten, Gabelstapler. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Auch die Mauer unterhalb des Actros wurde in Mitleidenschaft gezogen, da Teile der Mauer herausbrachen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, entgegen. pol