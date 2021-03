Die Bergung des Lastwagens, der am Dienstag zwischen Kreuzwertheim und Hasloch verunglückt war (wir berichteten), begannen am Mittwochmorgen und dauerten den ganzen Tag an. Von der Bestenheider Mainseite war die Szenerie gut einzusehen. Am badischen Ufer war auch der ein oder andere Schaulustige vor Ort, um die Arbeiten zu beobachten. Im Einsatz waren zwei große Kräne und etliche Experten.

