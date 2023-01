In Sonderriet regt sich Widerstand gegen die Festsetzung der Bodenrichtwerte, auf deren Basis die Grundsteuer berechnet wird. Vorwurf: Ungleichbehandlung. Nach den Werten zählen manche Baugebiete zu den Top-Lagen der Stadt.

Sonderriet. Das Dorf liegt idyllisch gelegen in einer Senke. Der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt und in den Wohngebieten hält sich in Grenzen. Die Ruhe ist ein großer

...