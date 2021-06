Wertheim. Höchste Zeit für „die feisten“. Schließlich sollte man nicht verpassen, wenn Jungs im besten Alter ihren zweiten Frühling feiern.

So wie C und Rainer, die sich seit Äonen kennen und vielleicht genau deshalb jene Momente auf den Punkt bringen können, die unsere moderne Welt so absurd machen. Ihr neues Programm „jetzt!“ präsentieren die Träger des deutschen Kleinkunstpreises am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr auf der Burg Wertheim. Lieder für die Ewigkeit gesellen sich zu ganz frischen feisten Songs, die uns genau dort abholen, wo wir gerade stehen. Und das nicht irgendwann, sondern jetzt. pm