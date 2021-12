Liebesgeschichte inmitten einer großen Zeitenwende

Wertheim. Der letzte Vhs-Film in diesem Jahr, der am Dienstag, 28. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, um 18.30 im Roxy gezeigt wird, ist eine französische Komödie über die Entstehung des ersten Restaurants Frankreichs für alle Bürger und Bürgerinnen im 18. Jahrhundert: „À la Carte – Freiheit geht durch den Magen“.

Frankreich im Jahr 1789. Während anderswo im Land die Französische Revolution kurz bevorsteht, arbeitet der Koch Manceron (Grégory Gadebois) weiterhin für den Herzog von Chamfort. Die aufgetischten Speisen sind nie langweilig und stets exquisit.

Von Schwanen-Ragout über gebackenen Täubchen – hier lässt es sich formidabel schmausen. Als sich Manceron jedoch erdreistet, den herzöglichen Gästen eine Köstlichkeit aus einer der niedrigsten Zutaten der Bevölkerung zu reichen – einer Kartoffel – wird er vor die Tür gesetzt.

Auf dem heimischen Bauernhof werden seine kulinarischen Gelüste weniger beachtet, dort gibt es lediglich Brot und Bouillon. Ihm vergeht die Lust am Kochen. Dies ändert sich, als die geheimnisvolle Louise (Isabelle Carré) auf dem Hof eintritt. Sie möchte von Manceron in die Kochkunst eingewiesen werden und beweist bereits ein intuitives Händchen für die vorzüglichsten Speisen und Kombinationen an Gewürzen.Der Herzog meldet sich für einen Besuch an, so dass sich Louise in die Vorbereitungen stürzt. Manceron wird nicht schlau aus ihren Taten, verbirgt sie doch einige Geheimnisse. Dennoch gelingt dem ungleichen Duo, das über das Essen zueinander findet, zugleich eine Revolution auf dem Lande. Sie eröffnen das erste Restaurant Frankreichs – für alle! Der Herzog beobachtet dies mit Argwohn, doch eine neue Zeit bricht ins Land einher.

