Lichterglanz für die Innenstadt

Seit wenigen Tagen sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Wertheim David Krebs und Patrick Mohrenweiser (in der Gondel) dabei, die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt zu montieren. In spätestens vier Wochen kann dann der Schalter umgelegt werden und die Innenstadt erstrahlt im Lichterglanz.

© Heike Barowski