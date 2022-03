„Liberales Urgestein“ gewürdigt

Wertheim. Dr. Bernd-Holger Zippe, eine der prägenden Unternehmerpersönlichkeiten der Region, erhielt jüngst im Rahmen einer Feierstunde in Bestenheid aus den Händen des FDP-Kreisvorsitzenden Benjamin Denzer eine besondere Würdigung für 50 Jahre treue Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten: Bundes-, Landes- und Kreisverband zeichneten Dr. Zippe mit der Goldenen Theodor-Heuss-Medaille aus.

„Dr. Zippe kann mit Fug und Recht als liberales Urgestein der heimischen FDP bezeichnet werden. In den 50 Jahren seiner Zugehörigkeit zu den Freien Demokraten hat er sich durch sein ehrenamtliches politisches Wirken in besonderer Weise sowohl um die Partei als auch das demokratische Gemeinwesen insgesamt verdient gemacht“, würdigte Denzer den jahrzehntelangen Einsatz des Jubilars.

Wie der Kreischef der Liberalen weiter ausführte, sei Dr. Zippe 1972, kurz vor seinem 21. Geburtstag, anlässlich einer großen Parteiveranstaltung in Wertheim zur FDP gestoßen. Besonders engagiert habe er sich in den Politikfeldern, Wirtschaft, Forschung, Umwelt und Energie. Seit den 1980er Jahren war er für den Kreisverband in den entsprechenden Landesfachausschüssen als Sachverständiger tätig und amtiert unter anderem als stellvertretender Delegierter für Bezirks- und Landesparteitage der FDP.

Wegweisende Entscheidung

Den Beginn seiner Mitgliedschaft markiert die Hochphase der seinerzeitigen sozial-liberalen Bundesregierung, zunächst unter Bundeskanzler Willy Brandt und dessen Außenminister Walter Scheel, später dann unter Führung von Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher.

Im Gespräch zwischen Dr. Zippe, dessen Tochter Katharina Zippe-Sproll und FDP-Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck aus Tauberbischofsheim wurden Erinnerungen an vergangene Wahlkämpfe und Veranstaltungen wach. Die Anfang der 2000er Jahre getroffene Entscheidung des damaligen baden-württembergischen FDP-Wirtschaftsministers Dr. Walter Döring, die Erlaubnis und den Zuschlag für den Bau des Wertheim Village am Almosenberg zu erteilen, sei eine der wegweisenden Entscheidungen für eine erfolgreiche Entwicklung sowohl der Stadt Wertheim als auch der gesamten Raumschaft gewesen, bilanzierte Dr. Zippe diese zentrale Standortentscheidung.

Als besonders wichtig empfindet der im benachbarten unterfränkischen Kreuzwertheim ansässige Unternehmer die seit vielen Jahren praktizierte Zusammenarbeit mit den FDP-Verbänden am bayerischen Untermain und im Landkreis Würzburg. Der gemeinsame, grenzüberschreitende politische Aschermittwoch der FDP gehöre zu Recht zu einem der wichtigsten Termine im politischen Jahreskalender der Region.

Besonders erfreulich ist laut Dr. Zippe mit Blick auf seine nunmehr ein halbes Jahrhundert währende Mitgliedschaft in der FDP der überaus erfreuliche Zuwachs an neuen Mitgliedern, welche im vergangenen Jahr ihren Parteibeitritt beantragt haben. Diese durchweg positive Entwicklung findet ihren Ausdruck nicht zuletzt auch in der erst jüngst erfolgten Neugründung des Kreisverbandes der Jungen Liberalen (JuLis), machte Dr. Zippe deutlich.