Wertheim. Der erste Ausbildungsjahrgang am Standort Wertheim, der die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Polizei Baden-Württemberg absolviert hatte, wurde zum Monatsbeginn März verabschiedet.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt 85 Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. In einer kleinen Feierstunde, die im Rahmen der Corona-Hygienebestimmungen stattfand, wurden die nun fertig ausgebildeten Beamten vom Leiter des Institutsbereichs Ausbildung Wertheim, Polizeidirektor Richard Zorn, verabschiedet. Nach der Aushändigung der Zeugnisse erhielten alle auch aus den Händen von Polizeidirektor Zorn die Ernennungsurkunde zum Polizeimeister.

Die abgeschlossene Ausbildung begann für die Nachwuchskräfte im September 2018, an dem damals noch im Auf- und Ausbau befindlichen Ausbildungsstandort in Wertheim. Nach Abschluss des zwölfmonatigen Basiskurses und einem einjährigen Praktikum, fanden sich die Anwärter im September 2020 wieder zu ihrem Abschlusskurs in Wertheim ein. Diese Zeit war stark geprägt durch die Corona bedingten Kontaktbeschränkungen. Die vergangenen sechs Monate beinhalteten deswegen einen hohen Anteil an Fernunterricht, online am Computer oder sonstigem Endgerät.

Die zwingend erforderlichen praktischen Ausbildungsanteile erfolgten unter strengen Hygieneregeln vor Ort. Trotz der Umstände, bescheinigte Polizeidirektor Zorn den Absolventen sehr gute Leistungen. Die Auszubildenden verinnerlichten die Hinweise auf die außergewöhnlichen Umstände ihrer Ausbildung selbst mit der Feststellung: „Besondere Umstände schaffen besondere Meister.“ Die Polizisten werden nun bei den Polizeidienststellen vor Ort oder beim Polizeipräsidium Einsatz eingesetzt. pol