Letzte Ruhe im Heimatland

Wertheim. Mit selbstsicherem Blick begrüßt ein portugiesischer König am Bronnbacher Bahnhof die ankommenden Gäste. Auf der dortigen Info-Tafel ist ein Portrait von Dom Miguel de Braganca zu sehen, der das südeuropäische Land von 1828 bis 1834 regierte. Warum das Bildnis Bragancas ausgerechnet in Bronnbach zu finden ist, erklärte Holger Kohler, Doktorand an der Uni Würzburg, in seinem Vortrag „Dom Miguel (1802-1866). Bronnbacher Exil und späte Umbettung eines umstrittenen Königs“ im Archivverbund Main-Tauber.

Eingebettet in die portugiesische Geschichte und den europaweiten Kampf zwischen Absolutismus und Liberalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zeichnete Kohler wichtige Lebensstationen des Königs nach. Insgesamt verbrachte Dom Miguel in seinem bewegten und mit vielen Brüchen versehenen Leben mehr Zeit in Unterfranken als in seinem Heimatland. Dies hängt besonders mit seiner Familiengeschichte und den großen politischen Bewegungen der damaligen Zeit zusammen.

© Kai Grottenthaler

Als zweitältester Sohn des portugiesischen Königs wurde Dom Miguel, zu Deutsch Michael, 1802 in der Nähe von Lissabon geboren. Schon früh prägten die politischen Entwicklungen des Zeitalters der bürgerlichen Revolutionen, verbunden mit den großen Umbrüchen der europäischen Geschichte, seinen Lebenslauf maßgeblich.

Flucht nach Brasilien

Bereits als Kind musste Dom Miguel 1807 mit seiner Familie vor den napoleonischen Truppen in die damalige portugiesische Kolonie Brasilien fliehen, wo er seine komplette Jugend verbringen sollte. In dieser Zeit habe sich auch der ideologische Antagonismus zu seinem älteren Bruder Dom Pedro herausgeprägt, erklärte Kohler. Im Spannungsfeld bürgerlich-liberaler auf der einen und konservativ-restaurativer Kräfte auf der anderen Seite musste sich Miguel zunehmend positionieren. Mit 18 Jahren kehrte er daher nach Portugal zurück und versuchte dort mit Unterstützung seiner Mutter zunächst erfolglos gegen seinen Vater den Absolutismus wiederherzustellen. Nach dessen Tod regierte Dom Miguel in den folgenden sechs Jahren als absoluter Herrscher – gegen den Willen seines Bruders, der sich inzwischen zum brasilianischen Kaiser ernannt hatte.

Der dadurch ausgelöste Bürgerkrieg zwischen absolutistischen und konstitutionellen Kräften endete 1834 mit der Vertreibung Dom Miguels. Hochaktuell wirken dabei Kohlers Beschreibungen vom Gegensatz zweier Weltanschauungen, deren Ideologie zur damaligen Zeit auch und besonders durch geschickte Heiratspolitik und Netzwerkbildung verbreitet werden sollten.

Sieben Kinder

Nach Aufenthalten bei konservativen Gleichgesinnten in Rom und Wien verschlug es den Portugiesen durch seine Hochzeit mit der Prinzessin Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1851 schließlich nach Kleinheubach. Gemeinsam bekamen sie sieben Kinder. 1856 schließlich zog die Familie in die ehemalige Prälatur des Klosters Bronnbach. Über die dortigen Lebensverhältnisse des hoheitlichen Paares sei leider wenig bekannt, bedauerte Kohler. In welchem Umfang Kontakte zur einheimischen Bevölkerung bestanden oder weitere Aspekte des gesellschaftlichen Lebens könnten daher Schwerpunkt weiterer Forschungen sein. 1866 starb Dom Miguel bei der Jagd auf der Karlshöhe bei Esselbach. Er wurde im Kloster Engelberg bei Großheubach bestattet. Auf seine Ansprüche auf den portugiesischen Thron hat er trotz seines langen Exils jedoch nie verzichtet.

Auch nach seinem Tod blieb Dom Miguel eine umstrittene Person, die je nach Motivlage des jeweiligen Quellenautors beurteilt wurde. Zahlreiche Mythen rankten sich um die schillernde Persönlichkeit. Immerhin führte die intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte letztlich auch dazu, dass sein Leichnam fast genau 100 Jahre nach seinem Tod nach Portugal überführt wurde. Dort wurde Dom Miguel 1967 im Lissaboner Pantheon, der Grabkirche der portugiesischen Könige, beigesetzt. Und so fand der portugiesische König, der die meiste Zeit seines Lebens in fremden Ländern und dabei auch so viele Spuren in unserer Region hinterlassen hat, die letzte Ruhe doch noch in seinem Heimatland. kg

