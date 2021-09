Lesung „Friedrich Schiller persönlich” in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Friedrich Schiller schrieb Viele werke der Weltliteratur, wie Don Carlos, Wallenstein und die Räuber, die Glocke, die Bürgschaft und die Ode an die Freude. Aber wie war der große deutsche Dichter so als Mensch?

Am Donnerstag, 23. September, wagt der Schauspieler Martin Menner eine Annäherung an die Person Friedrich Schiller. Im Rahmen von „Friedrich Schiller persönlich“ liest er um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Marktheidenfeld.

Ausgewählte Briefe

Schauspieler Martin Menner liest aus Schillers Briefen und trägt Gedichte und Anekdoten vor. © Stadtverwaltung/Helbig

Martin Menner lässt einige eher unbekannte Gedichte lebendig werden und präsentiert ausgewählte Briefe aus dem sehr umfangreichen Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, aus denen man viel über die Persönlichkeit Friedrich Schillers erfährt.

Gewürzt durch Anekdoten, geschichtliche Informationen und persönliche Anmerkungen erhalten die Zuhörerinnen und Zuhörer einen lebendigen Eindruck, wie Friedrich Schiller gewesen sein könnte.

Die Veranstaltung an der Schmiedsecke findet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Marktheidenfeld statt. Ein Eintritt wird fällig. Kartengibt es in Stadtbibliothek während der Öffnungszeiten. stv