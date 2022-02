Stadtbücherei Wertheim - Einrichtung ist am Rosenmontag und am Faschingsdienstag geschlossen Lesespaß auch an Tagen mit verschlossenen Türen

„Leseratten“ sind in Büchereien (Beispielbild) wie die der Stadt Wertheim genau richtig. Aber auch Schüler finden hier zum Lernen geeignetes Material.