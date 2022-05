Leiter für Referat Bauordnungsrecht steht fest

Wertheim. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten nichtöffentlichen Sitzung Thomas Dankowski (Bild) zum neuen Leiter des Referats Bauordnungsrecht gewählt . Der Nachfolger von Eberhard Wolf tritt seinen Dienst zum 1. Juli an. Wolf geht an diesem Tag nach fast 45 Berufsjahren in den Ruhestand.

Dankowski überzeugte die Verwaltung und dann auch den Gemeinderat mit „viel Berufserfahrung und großem Fachwissen“, so die Verantwortlichen.

Der 51-Jährige, gebürtig aus Hammelburg, schloss im Jahr 2000 sein Studium zum Diplom-Bauingenieur an der FH Würzburg ab. Es folgten acht Berufsjahre bei der Deutschen Bahn und bei der Westfrankenbahn. Dabei war er etwa für den Umbau des Bahnhofs Wertheim zuständig. Erfahrung und Fachwissen sammelte er in der Zuständigkeit für Instandhaltung und Erneuerung von Infrastruktur sowie im Bereich Planung und Bauleitung. 2018 wechselte er als Bereichsleiter Instandhaltung Infrastruktur zur Freiburger Verkehrs AG.

Der künftige Referatsleiter lebt mit seiner Familie in Reicholzheim. Auf die neue berufliche Aufgabe freut er sich, auch wenn ihm klar ist, dass es im Bauordnungsrecht nicht immer reibungsfrei zugeht. „Ich werde mit den Aufgaben verantwortungsvoll und abwägungssicher umgehen“, versicherte er. stv