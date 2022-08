Leinwand-Lyrik unterm Sternenhimmel

Mit dem Stummfilm „Der kleine Sheriff“ und den Erläuterungen von Ralf Turnheim feierte das Burgfilmfest einen brillanten Abschluss, der das Publikum begeisterte.

Wertheim. Bereits seit 2011 kommt Ralf Turnheim regelmäßig nach Wertheim und zeigt Raritäten der Filmbranche. „Ich gebe Stummfilmen eine Stimme“, sagt er über sich selbst. Gab es im vergangenen Jahr die Aufführung der ersten Filmversion des Klassikers „Frankenstein“ in einer verschollen geglaubten Version, konnte sich das zahlreich erschienene Publikum in diesem Jahr über eine echte Premiere freuen. In seiner bekannt wienerischen Art hatte Ralf Turnheim in monatelanger Kleinarbeit den wahrscheinlich besten Film des Stummfilm-Komikers Harald Lloyd „The Kid Brother“ oder auf deutsch „Der kleine Sheriff“ vertont.

Im Reim vertont

Dabei bedeutet vertont nicht, dass der Film, wie im Kino üblich, von mehreren Stimmen einmal eingesprochen wurde und dann einfach aufgeführt wird. Bei Turnheim lautet die Devise: Alles ist live. Seine Texte trägt der Österreicher immer direkt zum Film vor, aber nicht in Prosa, sondern als Reim.

Dieses anspruchsvolle Genre schaffen nicht mehr viele Menschen auf dieser Welt und wahrscheinlich wächst deshalb jedes Jahr die Fangemeinde. Das Gefühl unter dem Sternenhimmel zu sitzen und auf der Leinwand dem Film zu folgen ist an sich schon etwas Besonderes. Dabei noch die Kommentare von Ralf Turnheim zu hören, ist schon große Kunst, wie nach der Vorführung aus dem Publikum zu vernehmen war. Harold Lloyd war der erfolgreichste Star der 20er Jahre, dem Höhepunkt der Stummfilmzeit. Er verkaufte mehr Filme als Buster Keaton und Charlie Chaplin zusammen, so Turnheim in seiner Einführung zum Film.

„Der kleine Sheriff“ wurde 1927 geschaffen und in Wertheim in einer 16-Millimeter-Kopie gezeigt, die Turnheim in den USA gekauft hatte. Er legt sehr viel wert darauf, solche Raritäten zu ergattern.

Mehrere Versionen

Beim Vorbereiten auf den Filmabend in Wertheim war ihm aufgefallen, dass es scheinbar mehrere Versionen gibt. Sie unterscheiden sich nur in Nuancen, die allerdings entscheidend bei seiner Art der Präsentation sind. Turnheim hatte auch gleich die Erklärung parat, warum dies so sei. Der Film wurde einfach mehrmals gedreht und dann in unterschiedlichen Kopien in die Welt versandt. Welches nun das Original und welches die Kopie sei, lasse sich nicht mehr feststellen, erwiderte der Künstler auf Nachfrage aus dem Publikum. Dem waren die Unterschiede nicht aufgefallen. Erst durch den Hinweis von Turnheim wurde genauer hingeschaut.

Dabei schwärmte Ralf Turnheim geradezu vom kleinen Sheriff. „Kein Film von Harald Lloyd ist so schön wie dieser“, meinte er Die Perspektiven und auch die Auswahl der Szenen seien einzigartig, findet Turnheim, der mit seiner „Leinwand-Lyrik“ immer mehr Anhänger findet. Seine witzigen Kommentare und Erläuterungen zur Handlung des Filmes sorgten immer wieder für Lacher im Publikum und auch Szenenapplaus.

Vom Loser zum Helden

Dabei ist die Geschichte schnell erzählt. Harold Lloyd spielt den jüngsten Sohn des Sheriffs von Hickoryville eher schüchtern und zurückhaltend. Seine beiden Brüder drangsalieren Lloyd gern und auch beim Vater hat er keinen leichten Stand.

Das ändert sich erst, als dieser in Bedrängnis kommt und selbst verhaftet wird. Harold Lloyd gelingt es schließlich, die Unschuld des Vaters zu beweisen, und natürlich wird der Held auch noch die Liebe einer Frau erfahren, so dass beide glücklich am Ende zueinander finden. Selbstverständlich züchtig, wie es sich für die damalige Zeit gebührte.

So einfach der Verlauf, so grandios präsentiert sich die Handlung dazwischen als ganz großes Kino. Erleichtert empfing Ralf Turnheim den nicht enden wollenden Applaus nach der Aufführung, nicht ohne zu verraten, dass man am 17. September um 19 Uhr beim Filmklub in Offenbach den Film nochmals sehen kann. gerhard gruber wird ihn dann mit dem Klavier begleiten. Das gebe dem Film nochmals eine Steigerungsmöglichkeit. Oder man fährt nach Wien und schaut sich die Aufführung am 24. oder 25. September in den Breitenseer Lichtspielen um 18.30 Uhr an, warb Ralf Turnheim.

Versprechen gegeben

Nächstes Jahr will Ralf Turnheim mit einem neuen Film nach Wertheim kommen. Das versprach er den Zuschauern schon einmal fest, wenn ihn Burgmanager Christian Schlager wieder engagiert.