„Leichtfertige Geldwäsche“

Wertheim. Wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ verurteilte das Amtsgericht Wertheim eine junge Frau aus der Main-Tauber-Stadt zur Strafe von 60 Mal 20 Euro. Außerdem ordnete es die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 2375 Euro an.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete, die Angeklagte habe ab März 2021 ihr Konto bei einem hiesigen Geldinstitut für Zahlungseingänge von Geldern aus Straftaten zur Verfügung gestellt. Später habe sie das Geld weiterüberwiesen oder abgehoben und in Wertheim an einer Bushaltestelle einem Mittelsmann übergeben.

Vertrauensverhältnis aufgebaut

Geschädigte waren Frauen in Deutschland, die übers Internet Freundschaften oder Partner gesucht hatten. Nachdem durch gewinnende Worte und dem Internet entnommene Fotos eines attraktiven Mannes, die nicht den „Freund/Partner“ zeigten, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut war, täuschte der „Freund/Partner“ eine Notlage vor und bat um Geld. Die Überweisungen erfolgten, ohne dass die Geschädigten den Empfänger je gesehen hatten, etwa auf das Konto der Angeklagten.

Im Frühjahr 2021 meldete das hiesige Geldinstitut der Polizei den Verdacht auf Geldwäsche. Auf dem Konto der Angeklagten – aus Nigeria stammend und seit 2016 in Deutschland, ledige Mutter von zwei Kindern und Sozialhilfeempfängerin – waren in kurzem Zeitraum nicht nachvollziehbare Geldbeträge verschiedener Personen eingegangen.

Wohnung durchsucht

Nachforschungen der Kripo ergaben Verbindungen zum Konto einer Person in Hardheim, die unter Geldwäscheverdacht stand. Nach richterlichem Beschluss erfolgte im Juni 2021 die Durchsuchung der Wohnung der Angeklagten. Dabei brach sie in Tränen aus, so die Polizei, und räumte unter anderem ein, abgehobene Beträge an eine Person aus Düsseldorf übergeben zu haben. Die auffälligen Zahlungseingänge auf dem Konto der Angeklagten waren strafrechtlich verwertbar, wenn die geschädigten Frauen trotz Scham und Enttäuschung Anzeige erstatteten. Das berücksichtigt, errechnete die Staatsanwaltschaft knapp 5000 Euro.

„Schlechter Hintergrund“

In der Verhandlung sagte die Beschuldigte, der Vater ihrer Kinder, ebenfalls ohne Arbeit, zahle keinen Unterhalt, ihre Miete übernehme das Sozialamt. Auf einer Party in Düsseldorf habe sie einen Mann kennengelernt, der „kein Bankkonto“ hatte, für „geschäftliche Überweisungen“ aber eines benötigte.

Sie habe helfen wollen und nicht gewusst, dass die auf ihrem Konto eingehenden Gelder einen „schlechten Hintergrund“ haben. Von dem Mann kenne sie nur den Vornamen „Toni“. Kontakt habe es nur über WhatsApp oder Telefon gegeben. Schließlich habe die Bank ihr Konto gesperrt.

Die Polizei berichtete über geschädigte Frauen, eine trat selbst als Zeugin auf. Die geschiedene Krankenschwester, 46 Jahre, sagte, ihr Bankmitarbeiter habe sie zur Anzeige gedrängt. Von den überwiesenen 2193 Euro seien 593 Euro zurückgekommen.

Unter Zustimmung aller Beteiligten erfolgte die Verlesung der polizeilichen Aussage einer Frau aus dem Saarland, verwitwet und damals auf der Suche nach „jemandem zum Reden“. Die 33-Jährige hatte mehrere Kontakte. Ein „Italiener“ brauchte Hilfe wegen seiner verunfallten Tochter, eine Frau vermisste ihren Vater – und ein anderer musste sich „nach einem Fehler“ in Kanada vor Gericht verantworten. Auch diese Geschädigte warnte ein Bankmitarbeiter.

Das Gericht sah nicht in allen vorgeworfenen Fällen die Tat als erwiesen an. In einem Fall sei der Nachweis zu wenig konkret, und die Tatbegehung nur wahrscheinlich.

Diesbezüglich erfolgte Freispruch. Mit Blick auf die Angeklagte: „Sie haben genau gewusst, was Sie taten!“ goe