Leichtfertige Geldwäsche

Wertheim. Eine Frau aus Wertheim nahm auf ihrem Bankkonto Überweisungen entgegen und gab die Gelder per Überweisung oder in bar weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beträge stammten aus Betrugstaten und waren durch mitleiderweckende, erfundene Geschichten auf „Freundschaftsseiten“ bei Internet-Plattformen erlangt.

Wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim die 25-jährige ledige Frau zur Strafe von 120 Mal 30 Euro und bestimmte die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 6000 Euro.

Mehr zum Thema Justiz Boateng legt nach zweiter Verurteilung Revision ein Mehr erfahren Kriminalität Geldwäscheverdacht gegen russischen Oligarchen Mehr erfahren

Die Kripo erhielt im Frühjahr 2021 die Anzeige Geldwäsche von einer Bank. Hintergrund war, auf dem Konto einer Kundin, Sozialhilfeempfängerin, waren in einem Monat bis zu 20 000 Euro eingegangen und ein Großteil davon auf ausländische Konten weitergeleitet worden.

Auf polizeiliche Nachfrage bei der Verdächtigen zu Hause antwortete diese zunächst „ausweichend“. Dann räumte sie ein, dass es um „Geschäfte“ ging, und der Kontakt über Facebook erfolgt war. Den Nutzernamen gab sie nicht preis.

In der Verhandlung ging es nur um 6000 Euro. Andere Geschädigte, „in der Mehrzahl Frauen“, hatten keine Anzeige machen wollen. Die 6000 Euro stammten von einer Rentnerin am Ammersee. Die 80-Jährige hatte dafür sogar einen Kredit aufgenommen. Der Bittsteller, „Hintermann“, spiegelte vor, er sei in Somalia stationiert und benötige wegen Missgeschicken Geld. Sie könne auch seinen General befragen, wieder in Deutschland, werde er den Betrag zurückzahlen. Als eine weitere Forderung über 1000 Euro kam, entschuldigte sich die Frau beim General, sie habe kein Geld mehr.

Die Angeklagte stammt aus Nigeria und lebt seit 2017 in Deutschland. Sie bezieht Sozialhilfe und hat ein Kind. Zum Vorwurf meinte sie, sie habe nur „ein Mal“ einem Freund bei dessen Handel mit Stoffen geholfen. Sie habe ihn in Italien kennengelernt, wisse aber nur den Vornamen.

Der Referendar der Staatsanwaltschaft hielt ihr vor, wegen der zahlreichen Überweisungen hätte sie an Geldwäsche denken können, und beantrage eine Strafe von 90 Mal 30 Euro (wie Strafbefehl). Die Verteidigerin (nicht Pflicht) beantragte Freispruch, alternativ die Zahlung 60 Mal zehn Euro.

Die Richterin glaubte nicht an den „großen Unbekannten“. Die Anzahl der Tagessätze begründete sie mit dem Wegfall der Geständnisfiktion des Strafbefehls und die Höhe des Tagessatzes mit der staatlichen Unterhaltsleistung von 1500 Euro monatlich. goe