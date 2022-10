Wertheim. Lauter strahlende Gesichter gab es am Montagabend auf der Dachterrasse der neuen Wertheimer Filiale der Sparkasse Tauberfranken. Denn der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Reiner und Martin Scheurich, Filialbereichsleiter Wertheim, übergaben dort Preise und Spenden vom „Tag der offenen Tür“ im April.

Zum einen hatte man dort ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem es einen roten Optimisten zu suchen galt. Dieser hatte sich im Beratungszimmer „Digitales“ versteckten. Hauptpreis war ein E-Bike im Wert von 2700 Euro, das Sigrid Zimmermann gewann. Sie habe den Optimisten zufällig entdeckt. Ihr erwachsener Sohn habe sie dann auf das Gewinnspiel aufmerksam gemacht. Zu den zahlreichen weiteren Preisen gehörten unter anderem Wertheim Cards des Stadtmarketingvereins im Gesamtwert von 100 Euro, die Elke Kempf gewann.

Gewonnen hat durch den „Tag der offenen Tür“ aber auch der gute Zweck. So können sich die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Mondfeld und der städtischen Kindertagesstätte Urphar über eine Zuwendung in Höhe von jeweils 500 Euro freuen. Wie die Mondfelder Kita-Leiterin Isabel Köhler berichtete, werde man von dem Geld Kinderfahrzeuge für den Gartenbereich und eine Sitzgruppe für die Bücherecke der älteren Kinder anschaffen. In Urphar möchte man die Spende, so Leiterin Antonia Fischer, für Neugestaltungen im Außenbereich sowie für Bücher und Spielzeug für die Kinder einsetzen.

Spenden aus Aktion

Die Spenden stammen aus der Aktion „Sie genießen – wir spenden!“ des Tags der offenen Tür. Dort gab es Spendentaler zu erwerben. Mit ihnen wurden Leckereien zu stark vergünstigten Preisen erworben. Alle Einnahmen aus dem Verkauf der Spendentaler flossen in die Spendensumme, die die Sparkasse noch aufstockte.

Reiner erklärte, man habe bei dieser Aktion an die Standorte gedacht, in denen man als Filiale nicht mehr vertreten sei. „Wir haben die Verantwortung für die gesamte Gemarkung.“ Sich für Kinder zu engagieren, sei immer richtig und wichtig, fügte er hinzu.

Die Unterstützung der Region gehöre zur DNA der Sparkasse Tauberfranken als regionales Geldinstitut. So habe man auch den „Tag der offenen Tür“ dazu genutzt, um wieder einmal Gutes für die Region zu tun. „Wir haben ein hohes Maß an Interesse, dass sich diese Region gut entwickelt.“ Uwe Schlör-Kempf, bei der Stadtverwaltung Wertheim zuständig für den Bereich Kindertagesstätten, dankt der Sparkasse für die Spende. Man freue sich, dass die Kitas wieder berücksichtigt wurden. Die kommunalen Finanzen würden immer im Vorjahr aufgestellt, es komme im laufenden Jahr aber ständig etwas dazu.

Beispielhaft verwies er auf Schäden an Außenspielgeräten, die zu deren Sperrung oder Abbau aus Sicherheitsgründen führe. Durch Finanzspritzen könnten die Einrichtungen schneller handeln. bgd