Lars Bygdén gastiert bei Convenartis

Wertheim. Lars Bygdén gehört zu den einflussreichsten Sängern/Songschreibern Schwedens. Im März kommt er zusammen mit Christian Kjellvander auf seiner Tour am Mittwoch, 22. März, in den Wertheimer Convenartis-Keller.

Bygdéns aktuelles Album „One Last Time For Love“ ist Ende Februar 2022 erschienen. Das Vorgängeralbum „Dark Companion“ war ein musikalischer Abschied von seiner Frau, die 2017 an Krebs gestorben ist. „One Last Time for Love“ setzt thematisch dort an, wo „Dark Companion“ aufgehört hat.

Für Lars Bygdén ist das Album eine posttraumatische Aufarbeitung der Trauer. Das düstere Meisterwerk „Dark Companion“ aus 2018 ist von Kritikern hochgelobt worden.

Der Eintritt ist nach Angaben der Verantwortlichen frei, „ein Hut geht rum“. zug /Bild: Bygdén