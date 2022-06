Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald bewerben sich erneut

Bronnbach. Für die neue Förderperiode 2023 bis 2027 des europäischen Förderprogramms „Leader“ („Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ oder übersetzt „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) bewirbt sich der Main-Tauber-Kreis erneut zusammen mit dem Nachbarlandkreis Neckar-Odenwald über die lokale Arbeitsgemeinschaft (LAG).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor etwas mehr als einem Jahr war die Auftaktveranstaltung im Freilichtmuseum Gottersdorf im Neckar-Odenwald-Kreis, die Abschlussveranstaltung fand nun im in der Vinothek des Klosters Bronnbach statt. Moderiert wurde sie von Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, Standort Mosbach.

Der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, betonte, die Zusammenarbeit der beiden Landkreise sei vorbildlich, nicht nur bei der Bewerbung für das „Leader“-Projekt. „,Leader’ trägt auch dazu bei, dass unsere regionalen Eigenheiten bewahrt werden können“, hoffte er auf eine weitere Berücksichtigung in der neuen Förderperiode. Immerhin 4,8 Millionen Euro seien bislang über „Leader“ für Projekte in die beiden Landkreise geflossen. Dank der Co-Finanzierung durch den Landkreis – hier setzt Schauder auf eine erneute Verlängerung durch den Kreistag noch vor der Sommerpause – seien viele Maßnahmen erfolgreich zum Wohl der Bürger abgeschlossen worden.

Mehr zum Thema Landratsamt Abschied von drei Führungspersönlichkeiten Mehr erfahren Flüchtlinge Brötel befürchtet höhere Kreisumlage Mehr erfahren

Das soll auch so bleiben, betonte der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih. Wenn es nach ihm ginge, dürfte „Leader“ sogar eine „unendliche Geschichte“ werden.

In der nächsten Förderperiode will man sich noch breiter aufstellen und neue Themen angehen. Für die entsprechende Antragstellung wurde die Firma Futour Umwelt-, Tourismus und Regionalberatung aus Bad Krotzingen engagiert. Dr. Heike Glatzel und Dirk Monat stellten die Ergebnisse vor und zeigten erklärten, was in Zukunft alles möglich sein werde. Zuerst gab es ein großes Lob für die konstruktive Mitarbeit aller am Prozess Beteiligten. Besonders hervorgehoben wurden die vielen Vereine, die bei den Online-Veranstaltungen rege mitdiskutierten. Das sei nicht in allen Gebieten, die Futour betreut, der Fall und zeige, wie sehr man hier mit ihrer Heimat verbunden ist. „Wir haben Menschen erlebt, die hier verwurzelt sind“, freute sich Dirk Monat.

Beide Landkreise gelten als strukturschwach, auch wenn man, wie es Landrat Schauder ausdrückte, durch Corona einen Wandel erlebe. Der ländliche Raum werde wieder attraktiver. Der Breitbandausbau im Zusammenhang mit den Beschäftigungsmöglichkeiten bei vielen Weltmarktführern sei ein Pluspunkt, mit dem beide Kreise punkten können.

Die Vision bei der erneuten Bewerbung war es, eine lebens- und liebenswerte, lebendige und zukunftsfähige Region Badisch-Franken zu schaffen. Das regionale Entwicklungskonzept wird mit den Worten: „Leidenschaft. Landleben. Lebendig. Leader Badisch-Franken“ umschrieben. So will man künftig gemeinsam auftreten, wobei neben den bisherigen 19 Kommunen in der nächsten Förderperiode noch die Ortsteile von Wertheim und ganz Lauda-Königshofen dazukommen werden.

Ein praktisches Beispiel, wie eine Förderung über Leader aussehen kann, ist der Mundartweg in Mudau. Mit viel Herzblut haben Hans Salma, Roland Grimm, Harald Grimm und Dr. Isabell Arnstein ein überregional beachtetes Projekt auf die Beine gestellt, das vorbildlich sei, wurde betont.

Der Vorsitzende der Aktionsgruppe Leader Badisch-Franken, Alfred Beetz, wird weiterhin mit an Bord sein, ebenso die bisherigen Jurymitglieder. „Leader ist ein Segen für den Ländlichen Raum“, zeigte sich Beetz überzeugt, dass trotz aller Hindernisse beim Ausfüllen des Antrags die neue Förderperiode weiter viel für die Entwicklung im Raum bringe.