Landesweite Auszeichnung für Wertheimer 8er-Rat

Wertheim. Der Wertheimer 8er-Rat hat als Modellprojekt mit Vorbildcharakter eine landesweite Auszeichnung erhalten. Beim Staatsanzeiger Award gewann das Beteiligungsformat in der Sonderkategorie „Jugend und Demokratie“ den zweiten Preis. Die ausgezeichneten Projekte seien Vorbilder für das ganze Land, sagte Finanzminister Danyal Bayaz in seiner Festrede zur Preisverleihung.

Die Auszeichnung fand in festlichem Rahmen im Alten Schloss in Stuttgart statt. Der Abend stand ganz im Zeichen innovativer Kommunalprojekte, die Gesellschaft und Demokratie vor Ort stärken. Neben dem Sonderpreis im Bereich „Jugend und Demokratie“ würdigte der Staatsanzeiger Award in fünf weiteren Kategorien herausragende Initiativen.

Die Jury, besetzt mit Vertretern aus Kommunalverbänden, Initiativen und Ministerien, hatte die schwierige Aufgabe, aus 139 Bewerbungen die besten auszuwählen. Drei Nominierte pro Kategorie waren nach Stuttgart eingeladen, ihre Projekte wurden in kurzen Filmen vorgestellt. Erst vor Ort erfuhren die Nominierten, welche Platzierung sie erreicht haben.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, waren aus Wertheim vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten 8er-Rats im Schuljahr 2022/23 zur Preisverleihung nach Stuttgart gereist: Daria Albert, Stelle Redel, Laura Felix und Amar Kuljaninovic. Sie wurden begleitet von Uwe Schlör-Kempf, Leiter des federführenden Referats Bildung und Familie bei der Stadtverwaltung, sowie vom Team der Kommunalen Jugendarbeit mit Markus Landeck, Edeltrud Reuer, Katharina Otto, Larissa Pfenning und Rolf Dürr.

Die Zukunft der Stadt mitgestalten

Die Vorstellung des preiswürdigen 8er-Rats war überschrieben mit „Junge Ideen für eine gemeinsame Stadtentwicklung“. Denn mit dem 8er-Rat bietet die Stadt Wertheim Schülerinnen und Schülern der achten Klassen seit 2022 die Möglichkeit, aktiv die Zukunft ihrer Stadt mitzugestalten. Die Jugendlichen bringen eigene Themen und Projekte ein, entwickeln Konzepte und setzen diese gemeinsam um. Dabei lernen sie nicht nur kommunalpolitische Prozesse kennen, sondern geben der Stadt wertvolle Einblicke in die Wünsche einer oft wenig beachteten Bevölkerungsgruppe – eine Win-win-Situation.

Das Projekt wird von der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat, der Kommunalen Jugendarbeit und fünf Schulen gemeinsam getragen. Über ein Schuljahr hinweg arbeiten die Jugendlichen an ihren Ideen, vorbereitet von ihren Fachlehrkräften. In zwei Konferenzen werden Konzepte ausgearbeitet, einem Expertenteam vorgestellt und anschließend umgesetzt. Zwischenergebnisse teilen die Jugendlichen auf einem eigenen Instagram-Kanal. Den Höhepunkt bildet eine Abschlussfeier, bei der alle Projekte präsentiert werden. Seit 2022 wurden im 8er-Rat 50 Projektthemen eingebracht und bearbeitet. Knapp die Hälfte mündete in ein konkretes Ergebnis oder konnte erfolgreich umgesetzt werden.

In der Würdigung der Jury des Staatsanzeiger Awards heißt es: „Der 8er-Rat zeigt, wie Jugendliche kreativ in die Stadtentwicklung eingebunden werden können. Er fördert ihr Interesse an Kommunalpolitik, stärkt die Verbindung zu ihrer Heimatstadt und schafft eine lebendige, demokratische Gemeinschaft. Ein Modellprojekt mit Vorbildcharakter!“

Die Jugendbeteiligung der Stadt Wertheim wurde auf Initiative von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verstärkt und um neue Formate ergänzt. Seit 2022 ist sie als Drei-Säulen-Modell organisiert. Die erste Säule ist die in Schulen, Vereinen und Jugendarbeit gelebte und praktizierte Demokratie. Als zweite Säule wurde der 8er-Rat neu eingeführt, bei dem Jugendliche projektbezogen kommunalpolitische Prozesse kennenlernen und mitgestalten. Als dritte Säule kam 2023 das Format „Jugend trifft Politik“ hinzu. Es bringt Jugendliche in direkten Dialog mit der Kommunalpolitik und schafft damit die Möglichkeit der dauerhaften Mitwirkung.