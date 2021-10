Landesstraße 2310 bis 6. November dicht

Wertheim. Wegen dringender Holzfällarbeiten zur Bekämpfung des Borkenkäfers wird die Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag, 30. Oktober, 8.30 Uhr und dauert bis einschließlich Samstag, 6. November, 16 Uhr an. In diesem Zeitraum ist aus Sicherheitsgründen auch der parallel zur Landesstraße verlaufende Radweg entlang des Mains nicht befahrbar. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert. Der Verkehr aus Wertheim erfolgt über Kreuzwertheim, Hasloch, Stadtprozelten, Collenberg und Kirschfurt nach Freudenberg. Von Bestenheid aus können Verkehrsteilnehmer die Sperrung über den Wartberg, Nassig und Boxtal umfahren. Grünenwört kann jederzeit ungehindert aus Fahrtrichtung Wertheim erreicht werden. Aus Fahrtrichtung Miltenberg ist die Umleitung ab Boxtal über Wessental und Nassig nach Wertheim vorgesehen. Anlieger- und Anwohnerverkehr gelangt aus Richtung Boxtal in die Ortschaft Mondfeld, eine Weiterfahrt nach Wertheim ist jedoch nicht möglich.

Der Radverkehr muss auf den Radweg auf der bayerischen Mainseite ausweichen. In Mondfeld können Radfahrer mit der Fähre nach Stadtprozelten übersetzen. Aus Richtung Wertheim kommend können sie den Main über die Eisenbahnbrücke zwischen Bestenheid und Hasloch überqueren.

Um den Eingriff in den ÖPNV so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Ausführung der Maßnahme in den Herbstferien. Dennoch sind einige Buslinien von der Sperrung betroffen. Die Linie 977 von Miltenberg nach Würzburg und zurück wird ab Wertheim beziehungsweise „Miltenberg, Bahnhof“ über die bayerische Mainseite umgeleitet. In Freudenberg bedient der Bus nur die Haltestelle „Rathaus“. Die Haltestellen in Boxtal und Tremhof werden nicht angefahren. Ebenso können die Haltestellen in Bestenheid, Grünenwört und Mondfeld sowie bis zur Haltestelle „Freudenberg, Schule“ nicht bedient werden.

Es besteht die Mitnahmemöglichkeit an den Haltestellen auf der bayerischen Seite. Für den Stadtlinienverkehr hat die Vollsperrung keine Auswirkung, Die Linie 972 von Wertheim über Boxtal nach Freudenberg verkehrt über Bestenheid, Wartberg und Nassig weiter in die Ortsteile von Freudenberg. stv