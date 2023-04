Landespolizeiorchester gibt Benefizonzert in Bronnbach

Bronnbach. Mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (LPO) kommt am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands und das einzige in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg nach Bronnbach. Die über 40 Musikerinnen und Musiker spielen ein Benefizkonzert im Kreuzganginnenhof. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Main-Tauber-Kreises.

„Dieses Konzert soll auch ein Geschenk an die Bevölkerung zum Landkreisjubiläum sein“, erklärt Landrat Christoph Schauder. Am darauffolgenden Tag, 26. Mai, wird das Orchester zudem die offizielle Jubiläums-Festveranstaltung des Landkreises für geladene Gäste in Bronnbach umrahmen.

Wie es in der Ankündigung des Landratsamts weiter heißt, sind mit Holz- und Blechbläsern sowie Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion alle typischen Instrumente eines sinfonischen Blasorchesters vertreten.

Das Repertoire des Landespolizeiorchesters reicht von der traditionellen und sinfonischen Blasmusik über Klassik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock.

Die Musikerinnen und Musiker bestreiten jedes Jahr mehr als 100 Auftritte in Baden-Württemberg, vereinzelt aber auch deutschlandweit und im Ausland.

„Das Berufsblasorchester der Landespolizei ist ein Aushängeschild für die Polizei sowie unser Bundesland“, betont Landrat Schauder. „Ich bin leidenschaftlicher Musiker. Deshalb freut es mich ungemein, dass wir das LPO für ein Konzert im Kreuzganginnenhof gewinnen konnten“, ergänzt Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Der Eintritt in das Benefizkonzert ist für die Besucherinnen und Besucher frei, Spenden werden erbeten. Der Erlös der Veranstaltung geht an Projekte zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Ehrenamt.