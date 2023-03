Landesbühne servierte in Wertheim keine leichte Kost

Wertheim. Wie kommuniziert man, wenn man zufällig seine große Liebe wiedertrifft, von der man sich aus Gründen der Karriere und Lebensplanung einst getrennt hat und der man vorgaukeln will, was für ein wunderbares, zufriedenstellendes Leben man jetzt führt? Dieser Frage geht das Zwei-Personen-Stück „Das weiße Dorf“ von Teresa Dopler aus dem Jahr 2018 in der Inszenierung von Petra Jenni nach.

Den eineinhalbstündigen Dialog zwischen Schönreden, Floskeln und bedrückendem Schweigen sowie Glücksmomenten beim „Was könnte sein“ setzten Nadine Pape und Thilo Langer, beides Ensemble-Mitglieder der Badischen Landesbühne, am Dienstagabend in der Aula Alte Steige in Wertheim mit beeindruckender Bühnenpräsenz genial in Szene.

Die Bühne wird von Anfang an von der Farbe Weiß in einem kargen Bühnenbild dominiert. Befinden sich die beiden Protagonisten doch auf einem Kreuzfahrtschiff auf einer Reise entlang des Amazonas’.

Beide verbringen sie ihren Urlaub mit ihren jeweiligen Partnern. Und sie müssen zwei Mal hinschauen, bis sie einander erkennen: Ruth und Jean, die ein paar Monate ein Paar waren und sich dann aus den Augen verloren, weil beide vor allem ihr berufliches Vorankommen im Sinn hatten.

Ruth lebt in Zürich und ist seit vier Jahren mit dem wesentlich älteren Ben zusammen. Sie hat die Chance, bald Vorstandsmitglied zu werden. Jean wird von der jungen, bildschönen Lea begleitet, mit der er seit einem Jahr liiert ist.

Fast schmerzend für den Zuschauer sind die ersten Begegnungen der beiden Hauptfiguren an Deck. Ihre Unterhaltung ist hölzern, immer wieder entstehen dabei unangenehme Gesprächspausen. Die beiden ehemals Liebenden sprechen distanziert und höflich miteinander, stimmen einander immer wieder zu, wie toll doch Leben und Karriere des anderen sind. Man kann kaum mitzählen, wie oft Jean „Das stimmt“ und Ruth „Du hast recht“ erwidert.

Die räumliche Distanz, die steinerne oder gekünstelt lächelnde Mine, alles reizt den Zuschauenden, dazwischen zu springen und zu rufen: „Redet endlich richtig miteinander.“

Das tun Ruth und Jean irgendwann, und die Stimmung wird gelöster. Schließlich träumen sie davon, miteinander zu schlafen, heimlich hinter dem Rücken ihrer jeweiligen Partner – und schließlich gemeinsam in das „weiße Dorf in Spanien“ zu fahren.

Ob sie damals, als sie zusammen waren, dieses Dorf gemeinsam besuchten, bleibt ebenso offen wie andere genauere Details über die Zeit ihrer Beziehung. Allein, sie wissen: Es ist ihr Dorf. Keiner von beiden käme auf die Idee, mit seinem aktuellen Partner dorthin zu gehen. Sie verabreden, sich im kommenden Sommer dort zu treffen.

Wer jetzt ein Happy End vermutet, liegt falsch. Denn all diese Ideen bleiben Träume, die man nur im Urlaub hat, und die nicht in die so mühsam erarbeitete Lebenswelt des von außen sichtbaren und von innen leer erscheinenden Erfolgsleben passen.

Den Hintergrund dieser ganz anderen Liebesgeschichte bildet die vorbeiziehende Landschaft am Amazonas, die immer wieder in Videoprojektionen angedeutet wird. „Sie schauen nur aufs Wasser“, erklärt Ruth verständnislos beim Beobachten der dort lebenden Menschen. Und amüsiert sich köstlich über eine Szene, in der die Einheimischen eifrig Ziegelsteine an Land werfen, obwohl dabei jeder dritte zerbricht. In ihrer perfekten Welt eine völlig abstruse Vorstellung. Doch bleibt am Ende, das klar macht, dass Ruth und Jean weder miteinander schlafen noch gemeinsam Spanien besuchen werden, die Frage offen, ob diese „einfachen, armen“ Menschen nicht vielleicht das bessere Leben gewählt haben.

Es war sicher kein leichter Theaterabend. Die Spannung sowie der gleichzeitige Stillstand der Handlung waren zum Teil für den Zuschauer herausfordernd. Besonders, weil sich der eine oder andere sicher ertappt hat, die Situation der beiden mit seinen eigenen Lebensumständen zu vergleichen und sich zu fragen, was Glück ausmacht. Aber gerade dieser innere Zwiespalt, in den die Darbietung versetzt hat, gepaart mit einer großartigen schauspielerischen Leistung, machte den Theaterabend sehr gewinnbringend und nachhaltig. Dies bestätigte der lang anhaltende Applaus am Ende der Aufführung.