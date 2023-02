Landesbühne begeistert in Wertheim mit Brecht-Stück

Wertheim. Mit der Aufführung von Bert Brechts Stück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ begeisterte die Badische Landesbühne ihr Wertheimer Publikum in der Aula Alte Steige. Eine Werbung für Abstinenz war das Stück sicher nicht, aber ein deutliches Aufzeigen, wie die Reichen die Welt sich und ihren Launen unterordnen und Arbeiter nur dann als Menschen sehen, wenn es ihnen in den Kram passt. Und ein gelungener Abend mit ausdrucksstarken Schauspielern, deren Leistung in dem zweistündigen Stück mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde.

