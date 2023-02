Ladendiebstahl in Bettingen

Bettingen. Zwei bislang unbekannte Ladendiebe entwendeten am Dienstag gegen 13.30 Uhr Ware aus einem Bekleidungsgeschäft am Bettinger „Almosenberg“. Die beiden Männer verschwanden abwechselnd, vermutlich mit mehreren Herrenjacken, in der Umkleidekabine. Ein Täter verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch in englischer Sprache und ließ ein Foto von sich in einer Jacke fertigen. Der zweite Unbekannte verließ im Anschluss ohne Ware in den Händen die Umkleidekabine. Lediglich zwei leere Kleiderbügel blieben zurück.

