Wertheim. Wegen Baumfällarbeiten, dem so genannten Straßensicherungshieb, wird die Landesstraße 506 zwischen Reicholzheim und Bronnbach von Dienstag, 6. April, 9 Uhr, bis Freitag, 9. April, voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt ab Bronnbach über die Tauberbrücke, nach Külsheim, Steinbach, Hundheim, Dörlesberg und Sachsenhausen nach Reicholzheim und umgekehrt. Die Zufahrt zum Sauerstoffwerk aus Richtung Reicholzheim ist weiterhin möglich.

Die Sperrung wirkt sich auf die Buslinien 88a und 941 sowie die Ruftaxilinie 9873 aus. Die Linie 941 wird zwischen Niklashausen und Wertheim über die Höhe umgeleitet. Folgende Haltestellen können nicht bedient werden: Niklashausen, Ort (Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Wertheimer Straße/Würzburger Straße); Gamburg, Bahnhof; Gamburg, Tauberbrücke; Bronnbach, Eulschirbenmühle; Bronnbach, Kloster; Reicholzheim, Schule; Reicholzheim, Siedlung; Reicholzheim, Teilbacher Mühle; Waldenhausen, Abzweig; Wertheim, Glasmuseum und Wertheim, Stiftskirche.

Die Fahrgäste aus und in die Ortschaften Gamburg, Bronnbach und Reicholzheim können auf die Tauberbahn ausweichen. Die Buslinie 88a und die Ruftaxilinie 9873 fahren alle üblichen Haltestellen an. Es ist mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen. Darauf weist die Stadt Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde in einer Pressemitteilung hin und bittet um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. stv