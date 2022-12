L2310: Unterschriftenliste liegt in Wertheim aus

Wertheim. Die Initiatoren, die sich mit einer Unterschriftenaktion für die baldige Sanierung der Landesstraße 2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört einsetzen, können mit der vollen Unterstützung der Stadt Wertheim rechnen. Das sicherte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu.

So wird die Unterschriftenliste auf der Homepage der Stadt Wertheim zum Download bereitgestellt und am Empfang im Rathaus ausgelegt. Oberbürgermeister Herrera Torrez kündigte außerdem ein Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann an.

Wichtige Verkehrsader

Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth machte in der Sitzung einmal mehr auf den desolaten Zustand dieses rund 2,5 Kilometer langen Abschnitts der Landesstraße aufmerksam. Es handele sich um einen Teil der wichtigsten Verkehrsader zwischen Würzburg und dem Rhein-Main-Gebiet außerhalb der Autobahn, der entsprechend stark genutzt werde. Roth schilderte das Gefährdungspotenzial, vor allem für den Schwer- und Omnibusverkehr. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass der Streckenabschnitt auch im neuen Sanierungsplan für Landesstraßen im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Stuttgart für die nächsten fünf Jahre nicht enthalten sei.

„Großes Ärgernis“

Der OB zeigte sich „dankbar für die Unterschriftenaktion“. Die Unterstützung aus der Bürgerschaft sei „genau das, was wir brauchen. Es handelt sich in der Tat um ein großes, großes Ärgernis. Und es ist höchste Zeit, dass etwas geschieht“.

Unterschriften, mit denen die Forderung nach einer schnellen Sanierung des Teilstücks der Landesstraße unterstützt wird, werden bis Ende Januar gesammelt. Nach Abschluss der Aktion wollen der OB und Roth gemeinsam weiteren Unterstützern die Listen in Stuttgart abgeben.

Die Unterschriftenliste liegt ab 2. Januar im Foyer des Rathauses aus. Sie kann außerdem auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen und nach Unterzeichnung bis 31. Januar im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden.