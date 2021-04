Wertheim. Während der Bauarbeiten an einer Stützmauer am Ortsausgang Wertheim Richtung Reicholzheim wurden im März dieses Jahres Risse im Bereich der obenliegenden Fahrbahn festgestellt.

AdUnit urban-intext1

Aus Sicherheitsgründen wurde die L 506 deshalb im Bereich Tauber/Mühlenstraße ab der alten Eisenbahnbrücke bis etwa 100 Meter in Richtung Waldenhausen zunächst voll und dann halbseitig gesperrt und die Bauarbeiten an der Mauer unterbrochen.

In einer Sofortmaßnahme wurde eine Vorschüttung zur Stabilisierung vor der Bestandsmauer eingebaut. Die Mauer wurde in den darauffolgenden Wochen messtechnisch überwacht. Die Messungen haben gezeigt, dass keine signifikanten Bewegungen an der Mauer sowie der Fahrbahn weiter stattfinden. Auch haben die Belastungsprüfungen ergeben, dass die hergestellten Bodennägel die rechnerisch angesetzten Lasten aufnehmen können. Die Ertüchtigung der Mauer konnte daher seit 30. März fortgesetzt werden.

Die Arbeiten an der Mauer werden voraussichtlich am kommenden Montag, 19. April , abgeschlossen. Die L 506 kann somit im Laufe dieses Tages wieder für den Verkehr freigeben werden.

AdUnit urban-intext2

In den nächsten Wochen werden noch abschließende Messungen unter Vollverkehr durchgeführt. Zudem wird das Vorschüttungsmaterial, welches zur Stabilisierung der Stützmauer verwendet wurde, übergangsweise unterhalb der Mauer bis zum Abtransport zwischengelagert. Für den Abtransport muss die Mühlenstraße nochmals kurzzeitig halbseitig gesperrt werden. Über den konkreten Zeitpunkt der Sperrung wird das Regierungspräsidium in einer weiteren Pressemitteilung rechtzeitig informieren. Der Fußgängerweg unterhalb der Mauer kann erst nach dem Abtransport des Materials freigegeben werden.