Kurze Freude an Besen und Rechen

Wertheim. Das Erfolgserlebnis über den Diebstahl zweier Rechen und eines Besens, Verkaufspreis 141 Euro, in einem Bestenheider Baumarkt dauerte nur wenige Tage. Der Geschäftsführer des Marktes ermittelte den Täter und verständigte die Polizei. Den 39-jährigen Arbeiter aus der Main-Tauber-Stadt verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim zu einer Strafe von 120 Mal 40 Euro. Die bei dem geringen Schaden enorme Höhe hat mehrere Gründe.

Der Angeklagte weist im Strafregister 18 Einträge auf, unter anderem wegen Drogen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Anstiftung zur Urkundenfälschung. Die letzte Diebstahlsstrafe erhielt er nur zehn Monate vor der jetzigen Tat. An dem Dezembertag 2021 telefonierte der Geschäftsführer in der Gartenabteilung mit einem Kunden. Durch die Glasfenster sah er, wie in „sieben bis acht Metern Entfernung“ im Bereich vor den Einkaufstüren ein Mann Gegenstände mit Stiel „in Gardena-Farben“ in einen Einkaufswagen packte und wegging. Nach Abschluss des Gesprächs, zehn Minuten später, ergab die Befragung des Kassenpersonals und die Durchsicht der Kassenbelege, dass kein entsprechender Verkauf erfolgt war. Der Geschäftsführer hatte bei der Beobachtung des Diebstahls auch einen öfter anwesenden Kunden im Blick. Diesen konnte er zwei Tage später befragen, ob ihm an besagtem Tag ein Mann mit Gardena-Waren aufgefallen sei. Ohne zu wissen, worum es ging, kam die Antwort: „Ja, das ist ein Arbeitskollege.“ Auch der Kunde wirkte in der Verhandlung als Zeuge glaubwürdig. Es sei wenig Betrieb gewesen. Er habe den Angeklagten erst im Markt, dann an der Kasse und später draußen gesehen. Dort hätten im Einkaufswagen zwei bis drei Besen und ein Karton gelegen. Der Beschuldigte sei zu einem Auto, in dem eine Frau saß. Der Verteidiger hatte drei weitere Zeugen geladen. Ihre Angaben erwiesen sich für eine Entlastung als zu unpräzise. Sie waren unsicher im Hinblick auf Datum und Kundenauslastung. goe

