Kurtz Ersa gründet Tochterunternehmen in Indien

Bestenheid/Wiebelbach. Mit der „Kurtz Ersa India - Smart Production Technologies Private Limited“ geht die zehnte internationale Tochtergesellschaft des Maschinenbauers Kurtz Ersa an den Start. Hauptsitz des Ablegers ist Bangalore, wo laut Pressemitteilung ein Demo Center mit Ersa High-Tech-Lötsystemen verfügbar ist. Mit einem umfassenden Spektrum vom Technologietraining bis zur kurzfristigen Realisierung von Produktionslinien unterstütze Kurtz Ersa India seine Kunden.

„Wir freuen uns sehr, die Eröffnung der indischen Niederlassung im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Ersa GmbH feiern zu können. Diese spiegelt die Bedeutung Indiens in unseren globalen Expansionsplänen wider und markiert ein neues Kapitel in der Partnerschaft zwischen deutscher Technologie und indischem Unternehmertum, das wir durch dieses neue Unternehmen zu unterstützen hoffen“, wird Rainer Krauss, Ersa Gesamtvertriebsleiter und Geschäftsführer von Kurtz Ersa India zitiert.

Rainer Krauss, Geschäftsführer der Kurtz Ersa India. © Hartel/Kurtz Ersa

Seit fast 35 Jahren sei Kurtz Ersa durch seinen Partner Bergen Associates auf dem indischen Subkontinent vertreten. Mehr als 150 Mitarbeiter seien über das ganze Land verteilt, um die indische Elektronikfertigung effizient unterstützen zu können. Prognosen gingen für den indischen Markt und die Elektronikfertigung in den nächsten Jahren von einem hohen zweistelligen Wachstum aus. Ähnliches gelte für die Leiterplattenbestückung, die laut einer Studie bis 2025 einen Wert von 87 Milliarden US-Dollar vorweisen werde (aktuell 16 Milliarden). Ersa-Kunden würden über beste Voraussetzungen verfügen, um von diesem Potenzial in Indien in den nächsten Jahren zu profitieren.