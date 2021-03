Wertheim/Kreuzwertheim. Erneut zählt der Kurtz Ersa-Konzern zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands im Ranking der Zeitschrift „Focus Business“ und des Arbeitgeber-Bewertungsportals Kununu.

In der Kategorie „Maschinenbau- und Anlagenbau“ landeten die Nordbayern auf einem hervorragenden sechsten Platz – noch vor namhaften Unternehmen wie Stihl, Festo, John Deere, Jungheinrich und MAN.

Einmal mehr habe das Ranking die besten Arbeitgeber in Deutschland mit 500 und mehr Beschäftigten ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Analysiert wurden dazu über 950 000 Unternehmen und mehr als vier Millionen Bewertungen auf der Webplattform Kununu, um am Ende die 1000 besten Arbeitgeber in Deutschland zu bestimmen.

Fokussierung bestätigt

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, bestätigt es doch unsere strategische Fokussierung auf den Maschinenbau. Die Auszeichnung ist für uns noch wertvoller, da sie Anerkennung für unsere Arbeit in besonders schwierigen Zeiten darstellt. Daher möchte ich an dieser Stelle auch im Namen des Managements ein großes Dankeschön an die gesamte Kurtz Ersa-Belegschaft aussprechen“, sagte Kurtz Ersa-Personalleiterin Verena Alina Frankl.

Zahlreiche Auszeichnungen

Der Platzierung beim FOCUS-Ranking gingen zahlreiche Auszeichnungen in 2020 voraus.

Darunter waren unter anderem ein Top-Ergebnis bei der Capital-Studie „Deutschlands beste Ausbilder“, eine Top-Ten-Platzierung unter den familienfreundlichsten Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau (Freundin), „Beste Arbeitgeber“ für Frauen (Brigitte) und im Maschinenbau (MaschinenMarkt) sowie die nahtlose IHK-Zertifizierung über viele Jahre als Ausbildungsbetrieb. kze