Kurt Sitterli ist neuer Musikschulleiter

Kreuzwertheim. Die Musikschule, die sich unter Trägerschaft des Musizierkreises Kreuzwertheim befindet, hielt ihre Hauptversammlung in der Alte Schule ab. Es gab einen Rückblick auf die Aktivitäten und Highlights der letzten zwei Jahre, aber auch die Bekanntgabe einer Gebührenerhöhung.

Die Vorsitzende Silvia Klee führte in den Abend ein. Musikschulleiter Kurt Sitterli hat seit September 2020 die Musikschulleitung inne und folgte auf Petra Röhrig, die den Posten aufgrund einer beruflichen Veränderung nicht antrat.

Sitterli ist bereits seit 20 Jahren Schlagzeuglehrer und betonte zu Beginn, dass er große Freude an seiner neuen Aufgabe hat, auch wenn ihm der Start durch das Corona-Virus und die damit einhergehende Organisation des Online-Unterrichts erschwert wurde. Die langjährige Musikschulleiterin Bärbel Klüpfel teilte sich bis September 2021 die Leitung. Ihre Handschrift und ihre Herzlichkeit prägten die Musikschule aber nach wie vor unverkennbar, sagte Kurt Sitterli, der dies fortführen möchte.

Eine weitere personelle Veränderung erfolgte im Vorstand. Auf Tanja Roos, die aus privaten Gründen ausschied, rückte Gaby Krimm als Beisitzerin nach. Dass Kreuzwertheim im Frühjahr 2019 dank des Zusammenhalts und Engagements vieler Bürger zur „coolsten Gemeinde Mainfrankens“ ernannt wurde, freut den Musizierkreis gleich doppelt, da er mit großzügigen Spenden bedacht wurde, welche in die Ensemblearbeit und in die Anschaffung eines neuen Klaviers investiert werden konnten. Außerdem floss durch Helferstunden weiteres Geld in die Kasse des Musizierkreises. Der im zweijährigen Rhythmus stattfindende Kreuzwertheimer Weihnachtsmarkt ist längst fester Bestandteil der außerunterrichtlichen Aktivitäten. 2019 beteiligte man sich wieder mit zwei Ständen und musikalischer Umrahmung. Diese Tradition soll wenn möglich 2021 fortgesetzt werden. Weitere Veranstaltungen und Konzerte konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch der Festakt anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Musizierkreises im Jahr 2020 fiel ins Wasser.

Im Juli konnte zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder ein kleines Sommerkonzert stattfinden. Für den 11. Dezember ist ein Weihnachtskonzert geplant.

Wie in den Vorjahren auch, kann der Verein ganz besonders stolz auf die Leistung seiner Jugendlichen sein. Paula Dreßler legte 2020 mit verschiedenen Instrumenten gleich zwei Leistungsabzeichen ab (D1 Bronze, D2 Silber) und sie befindet sich aktuell in der Vorbereitung des nächsthöheren Leistungsabzeichens. 2019 erzielte sie beim Jugendkulturpreis Main-Spessart („Justi“) einen zweiten Platz. 2020 konnte Julia Bernhard sogar einen ersten Platz erreichen. Julia Bernhard gewann 2019 außerdem den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ und qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb 2020. 2021 nahm sie erneut teil (digital) und erzielte sowohl beim Regional- als auch beim Landeswettbewerb erste Preise. Die Teilnahme am Bundeswettbewerb hat sie mit Erfolg abgeschlossen.

Jugendwartin Susanne Schwanz-Dreßler plante zusammen mit dem Jugendvorstand Ausflüge und die Teilnahme an Workshops, die aber nicht stattfinden durften. Sie blickt aber zuversichtlich in die Zukunft und hofft auf eine mögliche aktive Teilnahme am Bachkonzert oder auch beim Kreisjugendblasorchester. Kassiererin Margarete Krichel berichtete, dass sich die Lehrergehälter zum 1. Januar 2020 um drei Prozent erhöht haben, was sich im Januar 2022 wiederholen soll. Eine Lehrerin und Musikschulleiter Kurt Sitterli seien ins Angestelltenverhältnis übernommen worden, was beides mit deutlich höherer finanzieller Belastung des Vereins einhergeht. Eine Anerkennung als Musikschule ist jedoch nur zu erreichen, wenn alle Mitarbeiter angestellt sind.

Krichel beklagte den Verlust von 7000 Euro im Jahr 2020 durch gestiegenen Ausgaben und fehlende Einnahmen. So entschied sich der Vorstand für eine moderate Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum 1. März 2022. Neu kommt eine Ermäßigung für Schüler aus dem Kreuzwertheimer Gemeindegebiet.

Die Kassenprüferin Marina Klein bescheinigte eine korrekte Kassenführung, die sie mit Silke Eckstein geprüft hatte, und beantragte die Entlastung des Vorstands, was einstimmig gewährt wurde.