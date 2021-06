Kurse finden wieder vor Ort statt

Wertheim. Die Volkshochschule Wertheim bietet im Juni einige Kurse an, zu denen noch Anmeldungen möglich sind.

Hatha Yoga Anfänger/Basic: Yoga kann helfen Stress abzubauen, bei Rückenschmerzen, Schulterverspannungen, Verdauungsproblemen und bei Migräne lindernd wirken sowie Blutdruck regulieren. Man kann Yoga in den Alltag integrieren, und so loslassen lernen und die Konzentration erhöhen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 23.Juni, von 9.30 bis 11 Uhr im Kulturhaus und findet an fünf Vormittagen statt.

Hatha Yoga für Daheimgebliebene: Ausgewählte Yoga-Übungen im Rhythmus der Jahreszeiten kann von allen Yoga-interessierten geübt werden. Anfänger/innen sind genauso willkommen wie Yoga-Erfahrene. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 23. Juni, von 18.45 bis 20.15 Uhr und findet an fünf Abenden im Kulturhaus statt.

Feng Shui – Vortrag: Man kennt es – man betritt einen Raum oder ein Gebäude und fühlt sich sofort wohl. Die Energie des Raumes wirkt auf einen und das Wohlbefinden. Mit Feng Shui kann man den Energiefluss gezielt harmonisieren und positiv lenken. Es bedarf oft nur kleiner Veränderungen, die eine große Wirkung auf einen und die Lebensqualität haben können. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Wirkungsweise von Feng Shui anhand konkreter Beispiele. Hier erfahren die Teilnehmer, wie man Feng Shui im eigenen Wohnräumen anwenden kann, welche Veränderungen man vornehmen kann. Der Vortrag findet am Mittwoch, 23. Juni, von 19 bis 21 Uhr, im Kulturhaus statt.

Lauftraining für begeisterte Laufanfänger und Wiedereinsteiger: Der Kurs richtet sich an laufbegeisterte Wiedereinsteiger, sowie an Laufanfänger, die ihre Grundlagenausdauer und ihren Laufstil verbessern möchten. Bausteine des Kurses werden unter anderem Lauftechnik sowie Dehn- und Kräftigungsübungen sein. Eine Grundlagenausdauer von 30 Minuten laufen ohne Pause wird vorausgesetzt. Das Ziel ist ein Zehn-Kilometer-Lauf. Kursbeginn ist am Mittwoch, 23. Juni, von 19 bis 20 Uhr und findet an sechs Abenden statt. Treffpunkt ist an der Main-Tauber-Halle. vhs