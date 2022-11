Kurs in Wertheim: Für Leitungsaufgaben gerüstet

Hofgarten. Am Johanniter-Bildungszentrum im Wertheimer Hofgarten ging kürzlich die Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft zu Ende. Die Absolventinnen sind damit gerüstet für die Leitung von ambulanten Pflegediensten, Tagespflegeeinrichtungen sowie von stationären Altenpflegeeinrichtungen, betonen die Verantwortlichen.

Wie es in der Mitteilung der Johanniter weiter heißt, zeigte sich das Erlernte in der Weiterbildung in den gewählten Themen der Kolloquien, die breit gefächert waren und den Teilnehmerinnen etliche neue Erkenntnisse brachten.

Breites Spektrum

Das Spektrum reichte von „Coaching von Führungskräften in der Kommunikation mit Mitarbeitenden“ über „Pflegeberatung in der ambulanten Pflege“ bis hin zur „Implementierung einer wohnbereichsübergreifenden Personaleinsatzplanung“. Die Weiterbildung, die sich über ein Jahr erstreckte, wurde von den Teilnehmenden als anstrengend, aber auch als bereichernd wahrgenommen. Mit Stolz auf das Erreichte kehren die Absolventinnen zu ihren Arbeitgebern zurück, die dadurch sicherstellen, dass die Qualität in ihren Heimen, Tagespflegeeinrichtungen und Pflegediensten weiterhin hoch bleibt.

Erfolgreiche Absolventen

Die Weiterbildung erfolgreich absolviert haben Alexandra Höfer (Rohe’sche Stiftung Altenheim, Kleinwallstadt); Andrea Ascher (Haus Rosenglück, Kreuzwertheim); Elena Schumacher (Sozialstation Pflege daheim, Amorbach); Elif Alkan (Haus Lehmgruben, Marktheidenfeld); Katja Zangl (Die Johanniter, Heilbronn); Ramona Altmann (Die Johanniter, Miltenberg). Weitere Informationen zur Weiterbildung zudem Anmeldung zu dem am 7. November beginnenden Kurs gibt es beim Bildungszentrum für Pflegeberufe der Johanniter unter www.johannter.de/main-tauber im Internet oder unter Telefon 09342 911020.