Kunstkurse am Kloster Bronnbach sind wieder möglich

Bronnbach. Nach einer Phase der Unsicherheit dürfen die Kunstkurse in Kloster Bronnbach dank der Lockerungen der Corona-Vorschriften mit einer Wiederbelebung rechnen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind bei vielen Kursen noch Plätze frei.

Bereits am Wochenende vom 11. bis 13. Juni bietet die Wiesbadener Künstlerin Julia Belot ihren Malkurs an, bei dem es um „Pflanzenmotive als Kompositionselement“ geht. Eine Woche später führt Bernd Schepermann in die Technik der Papiercollage ein.

Auf ein kreatives Wochenende an zweien der malerischsten Orte des Taubertals dürfen sich die Teilnehmer des Kurses „Eintauchen in Tusche“ mit Goswin von Mallinckrodt freuen. Am Samstag, 19. Juni, und Sonntag, 20. Juni, inspirieren die malerischen Motive des Klostergebäudes sowie der Burg Gamburg mit dem barocken Burgpark, sich auf die Zeichnung als Basis der Malerei zurückzubesinnen. Anmeldung unter Telefon: 09348 / 605 oder per mail an an mail@burg-gamburg.de möglich.

Der Kunstworkshop „Malerei - Unfertiges auftoppen, Neues konzipieren“ unter der Leitung von Gunter Schmidt findet von Freitag, 25. Juni, bis Sonntag, 27. Juni, statt. Hier erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit sich mit unfertigen, oder ganz persönlichen, zweifelhaften Arbeiten auseinanderzusetzen. Ziel ist es, durch Analysen und neue Impulse eine Fertigstellung oder alternativ eine zufriedenstellende Zeitversion des Werkes anzustreben.

Für alle genannten Kunstkurse sind noch verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, nimmt die Anmeldungen zu den Kursen Gunter Schmidt unter der Telefonnummer 09341 / 7961 oder per E-Mail an atelier@gunterschmidt.de entgegen.

Weiterführende Informationen gibt es in der Broschüre „Bronnbacher KulTouren“ sowie über die Homepage www.kloster-bronnbach.de in der Rubrik „Bronnbacher Akademie“. lra

