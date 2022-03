Kundgebung fußt auf breitem Bündnis

Wertheim. Für die angekündigte Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine am Aschermittwoch um 18.30 Uhr auf dem Wertheimer Marktplatz hat sich ein großes Bündnis an Veranstaltern und Unterstützern gebildet. Dabei sind bisher die Stadt Wertheim, SPD, CDU, die Grünen, Freie Bürger, Evangelische und Katholische Kirche sowie IG Metall und der DGB. Es kommen Redner aus den unterstützenden Organisationen zu Wort. Die Kirchen planen einen ökumenischen Beitrag. Gesucht werden noch Beiträge von Menschen aus der Ukraine oder Russland. Es werde auch die Möglichkeit eingeräumt, spontan das Wort zu ergreifen, heißt es von den Organisatoren. Möglicherweise werde es auch einen Musikbeitrag geben. Die Kundgebung soll etwa eine Stunde dauern. Die Teilnehmer können Kerzen mitbringen, um ein Licht für die Ukraine und die Kriegsopfer zu entzünden. Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine sollen sich nach der Kundgebung am Platz der Redner versammeln. Dort bestehe die Möglichkeit, sich bekannt zu machen und Kontakte auszutauschen.

