Kultursommer auf der Wertheimer Burg soll Ende Mai starten

Wertheim. Kultur- und Musikfreunde dürfen sich auf einen besonderen Sommer auf der Burg freuen. Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager kündigt an, dass die erste Veranstaltung mit Quadro Nuevo ist bereits am Samstag, 22. Mai, geplant

ist. Sinkende Inzidenzwerte und Lockerungen der Corona-Regeln machten das möglich. Die Teilnehmerzahl ist zunächst auf 100 Besucher begrenzt, bei weiteren Lockerungen könnten bis zu 250 Personen im Burggraben untergebracht werden. „Wir greifen den Titel Jahrhundertsommer wieder auf, da wir auch letztes Jahr so gestartet sind“, fügt Schlager hinzu. Mehr Infos zum Programm in Kürze und morgen in der Wertheimer Ausgabe der Fränkischen Nachrichten.

