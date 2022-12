Kulturkreis Nassig nimmt Abschied von 27 Jahren Westernfest

Nassig. „Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von 27 Jahren Westernfest Nassig-Forest, unzähligen gemeinsamen Erlebnissen und wunderbaren Stunden unter freiem Himmel“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturkreises Nassig, welche die FN erreicht hat, und weiter: „Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, ganz und gar nicht. Doch die Ausfälle der vergangenen Jahre – sei es durch Waldbrandgefahr oder Corona – und nicht zuletzt ein gesellschaftlicher Wandel haben auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. Wir wurden immer größer, immer bekannter, immer professioneller – doch ist es das, was wir eigentlich wollten? Die Antwort müsste wohl ’Jein’ lauten. Natürlich haben wir uns über jeden Besucher, jeden Sternreiter, jeden Hobbyisten und Showact gefreut – doch auf der anderen Seite stand auch ein Haufen Arbeit, immer höhere Sicherheitsanforderungen und eine schier unglaubliche Anzahl an notwendigen Helfern. Schlussendlich mussten auch wir uns die Frage aller Fragen stellen. Doch wer ist eigentlich uns? Uns ist der Kulturkreis Nassig, ein Zusammenschluss fast aller Nassiger Vereine die zusammen in den letzten Jahrzehnten, mit unzähligen Nassiger Helfern das Westernfest Nassig-Forest zu dem gemacht haben, was Ihre alle kennen und lieben gelernt habt. Von uns werdet Ihr wieder hören, in welcher Form – da sind wir uns selbst noch nicht so sicher. Time, to say goodbye – wir freuen uns auf ein Wiedersehen.“



