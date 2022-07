Kultband Saga rockte den Wertheimer Burggraben

Wertheim. Knapp 1000 Fans waren am Sonntagabend in den Wertheimer Burggraben gekommen, um den Auftritt der Kultband „Saga“ live zu erleben. Vielen ist diese schon seit dem Ende der 1970er Jahre ein Begriff. Sie sind mit der Musik der fünf Musiker groß geworden und lieben die Lieder. 2017 ging eine Meldung durch die Gazetten, dass „Saga“ sich auflösen werde. Nun, fünf Jahre später, war davon nichts zu spüren.

Obwohl von der ursprünglichen Besetzung nur noch Gitarrist Ian Crichton sowie Sänger, Bassist und Keyboarder Michael Sadler dabei sind, der unverkennbare Klang von harten Gitarrenriffs, harmonischen und schrägen Tönen vom Keyboard und von Mike Thornes wuchtigen Schlagzeug (der Drummer gehört auch schon zehn Jahre zur Band) ist geblieben. Zusammen mit Bassist Dusty Chesterfield (seit 2018) sowie Keyboarder und Sänger Jim Gilmour (mit Unterbrechungen seit 1980) sorgten die drei für einen progressiven Rock im Burggraben, mit dem sie die Zuhörer sofort im Griff hatten.

Michael Sadler moderierte überwiegend auf Deutsch den Abend. Nur wenn die Emotionen mit ihm durchgingen, verfiel er ins Englische. Man merkte eben, dass „Saga“ viele Fans in Deutschland hat, aber auch in Schweden und Puerto Rico.

Mit im Gepäck hatten die Musiker eine bunte Mischung von Liedern der vergangenen 45 Jahre, darunter vom ersten Album „Saga“ der Song „Humble Stance“. Die Band hat weltweit bis heute von ihren 21 Studio- und neun Live-Alben zehn Millionen Exemplare verkauft sowie über 1000 Konzerte in Nord- und Südamerika und Europa gespielt, jetzt auch eines in Wertheim.

Das kann man auch als Auszeichnung verstehen, denn „Saga“ sucht sich mittlerweile aus, wo sie spielen wollen. Nur da, wo es Spaß macht, treten sie noch auf, wie Michael Sadler mehrfach betonte. Dass es Spaß machte, konnte man den fünf Musikern während der Show anmerken. Trotz der jahrzehntelangen Erfahrung auf großen Bühne, wie bei „Rock am Ring“ oder der Dortmunder Westfalenhalle, die Atmosphäre und die Menschen in Wertheim hatten es ihnen angetan. Das bestätigte Jim Gilmour bei einer kleinen Pause auf der Bühne, bevor es mit harten Gitarrenklängen weiterging.

Natürlich hatte „Saga“ alle Hits mit dabei, wie „Scratching the Surface“, „It’s Time“ oder What do I know“, aber auch aktuelle Lieder aus dem 2021 erschienenen Album „Symmetry“. Die Mischung der Stücke und der spezielle Sound der kanadischen Gruppe sprachen das Publikum sehr stark an, auch wenn die Tontechniker lieber ein wenig weniger „Wumms“ hätten aussteuern können. Die Lautstärke kann man mit heutigen Möglichkeiten sicher besser hinbekommen. Aber das ist Kritisieren auf sehr hohem Niveau. Insgesamt waren alle glücklich, dass das Konzert nach der Verschiebung von 2021 nun doch noch stattfinden konnte.