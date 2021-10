Kürbisschnitzen am Sonntag

Wertheim. Mit Zustimmung der Stadt Wertheim kann der schon traditionelle Kürbisschnitztag in diesem Jahr wieder stattfinden. Am Sonntag, 31. Oktober, um 12 Uhr im Rathausinnenhof( Hofhaltung Wertheim) kann das fröhliche Kürbisschnitzen für Groß und Klein, Jung und Junggebliebene wieder losgehen.

Auflage vom Ordnungsamt der Stadt Wertheim: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Masken tragen (dürfen am Platz abgenommen werden). Desinfektionsmittel werden vom Verein aufgestellt.

Für das leibliche Wohl gibt es Getränke, Wildschweinbraten, Kürbissuppe, Pommes, Butterbrezeln sowie Kaffee und Kuchen.

Am Nachmittag findet auch wieder eine Tombola mit Verlosung von attraktiven Preisen statt. Der Verkaufserlös von Speisen und Getränken sowie den gespendeten Preisen für die Tombola geht wieder zu hundert Prozent an die leukämie- und tumorkranken Kinder in der Universitätsklinik Würzburg.

Aktuell sollen die Spendengelder für eine Sporttherapeutin und entsprechende Sportgeräte wie Hanteln, Laufband verwendet werden, des Weiteren soll die Ernährungsberatung durch die Diätassistentin um weitere sechs Monate verlängert werden. pm