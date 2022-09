Külsheimer Kinder kelterten Apfelsaft

Külsheim. Beim Ferienprogramm in Külsheim hieß es am Montagnachmittag bei den Külsheimer Winzern „Vom Baum ins Glas“. 30 Kinder hatten dabei Spaß..

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Hof der Familie Semmler produzierten die Kinder in mehreren Arbeitsschritten aus frischen Äpfeln schmackhaften Saft und ließen sich diesen auch gleich schmecken. Zuerst galt es, Äpfel vom Baum zu schütteln und diese zusammenzulesen. Die Apfelernte war wegen der Trockenheit nicht so ergiebig wie in früheren Jahren. Dennoch reichte die gesammelte Menge vollauf aus. Es folgten das Waschen, das Zerkleinern per Hand und das Mahlen des Obstes mit der Mühle. Alle Kinder brachten sich voller Elan und mit Muskelkraft bei den Arbeiten ein. Nach dem Pressen der Apfelschnitze genossen alle Beteiligten den naturtrüben, frische Saft. Jedes Kind durfte zudem einen Liter Apfelsaft in mitgebrachten Flaschen mit nach Hause nehmen. Abschließend erhielten alle ein Diplom und dürfen sich nun „Ferienprogramm-geprüfte/r Apfelsaftzubereiter/in“ nennen. hpw

Kräftig packten die Kinder mit an und kelterten im Rahmen des Külsheimer Ferienprogramms auf dem Hof der Familie Semmler Apfelsaft. © Hans-Peter Wagner