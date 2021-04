Die Sorge um das Wohl der Kinder während der Corona-Pandemie ist ein berechtigtes Anliegen. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen und so tausende Menschen vor Tod oder schwerem Krankheitsverlauf mit der Gefahr von Langzeitfolgen zu bewahren, sind Maßnahmen notwendig, die auch Kinder in Schulen und Kitas negativ betreffen.

Doch je intensiver getestet wird, desto besser lassen sich Infektionsketten unterbrechen. Masken sind ein wesentlicher Schutz vor der Übertragung des gefährlichen Virus. Die beschleunigte Impfkampagne wird dem Ganzen hoffentlich bald ein Ende setzen.

Das Eltern-Netzwerk lehnt all diese Maßnahmen ab, nimmt Krankheit und Tod in Kauf. Die „Argumente“ der Gruppe sind eher Behauptungen, entbehren wissenschaftlicher Grundlagen. Dazu kommen hanebüchene Verschwörungsmythen. Insgesamt eine krude Mischung. Die Nähe zu den sogenannten Querdenkern ist nicht von der Hand zu weisen. Gefangen in ihrer Informationsblase sind sie keine Hilfe im Kampf gegen die Pandemie.

Der verantwortungsvolle Teil der Gesellschaft wird trotzdem die Krise überwinden, indem er die notwendigen Maßnahmen umsetzt, selbst wenn sie in vielerlei Hinsicht schmerzlich sind. Das ist der positive Aspekt, von dem auch die Kritiker profitieren werden.

