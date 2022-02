Gemeinderat tagte - Landratsamt ist anders als die Marktgemeinde für einen Neubau am Kreisverkehr / Bedarf an Kindergartenplätzen war weiteres wichtiges Thema Kreuzwertheim: Räte halten an Standort für Feuerwehrhaus fest

Hauptthemen der Sitzung des Marktgemeinderats Kreuzwertheim am Dienstagabend waren der Standort eines neuen Feuerwehrhauses in Kreuzwertheim und der Bedarf an vorschulischen Plätzen für die Kinderbetreuung.