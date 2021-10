Kreuzungsbereich gesperrt

Marktheidenfeld. Im Rahmen des Konzeptes „Barrierefreie Altstadt“ werden die Bauarbeiten in Marktheidenfeld ab Dienstag, 2. November, weitergeführt. Im anstehenden Bauabschnitt wird der Kreuzungsbereich von Mitteltorstraße, Ecke Untertorstraße und Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt wird aus allen drei möglichen Richtungen gesperrt und jeweils bis zur Baustelle nur für Anwohner und Lieferanten freigegeben. Von der Untertorstraße in Richtung Fahrgasse ist eine Weiterfahrt über die Schenkgasse möglich. Von der Mitteltorstraße kommend soll nach Baufortschrittmöglichst lange die Durchfahrt in die Untertorstraße gewährleistet bleiben. Von oder in die Fahrgasse ist die Durchfahrt nicht möglich. Für Fußgänger wird es keine Sperrungen geben, zu Fuß ist der Marktplatz während der Baumaßnahmen durchgehend von allen Seiten her erreichbar.

Die Haltestellen des Stadtbusses Mitteltorstraße und Lohgraben werden während der Bauzeit nicht angefahren. Die Haltestelle „An den Birken“ wird weiterbedient. stv