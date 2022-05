Kreismülldeponie geschlossen

Dörlesberg. Die Kreismülldeponie Heegwald in Dörlesberg ist am Donnerstag, 5., und am Freitag, 6. Mai, geschlossen.

Wartungsarbeiten

An diesen Tagen werden dringend erforderliche Wartungsarbeiten an der Fahrzeugwaage sowie deren Eichung vorgenommen. Dies teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis mit. Um eine ordnungsgemäße Annahme und Wiegung der angelieferten Abfälle zu gewährleisten, müsse die Fahrzeugwaage der Kreismülldeponie regelmäßig gewartet und gemäß Eichgesetz in dreijährigen Abständen neu geeicht werden, heißt es. lra

