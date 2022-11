Kreatives für Kopf und Kragen überzeugte Besucher im Kloster Bronnbach

Bronnbach. Der Spezialmarkt „Kopf und Kragen“ lockte am Wochenende zwei Tage lang viele Interessierte nach Bronnbach. Geboten wurde im Kloster eine reiche Auswahl von Textilien, Schmuck, Hüten, Taschen, Accessoires und Kosmetik von jeweils hoher Qualität.

„Kopf und Kragen“ ist ein Spezialmarkt des in Bronnbach und der Umgebung bereits bekannten Kunsthandwerkermarkt „Unikat sucht Liebhaber“. Die Besucher ließen sich gerne auf die vielfältigen Angebote der etwa 30 Aussteller aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland ein. Diese legten an ihre Arbeiten strenge Kriterien wie Professionalität, Originalität und Kreativität an.

Die Kundschaft genoss es, sich in der besonderen Ruhe rund um den Bernhardsaal in dessen prächtigen Ambiente umzuschauen und gezielt zu wählen. Der kurze Wintereinbruch am Samstag hielt aber sicherlich manchen vom Marktbesuch ab.

Christine Kartasch aus Hattersheim war erstmals dabei. Sie präsentierte handgefertigte Taschen-Unikate aus Leder und mit Fellen aus der Fleischproduktion. Sabine Kranz aus Bad Homburg ist Goldschmiedin und Schmuckdesignerin. Ihre Arbeiten sind allesamt selbst entworfen und selbst gefertigt. Claudia Liesegang, Designerin aus München, präsentierte hochwertigen, handgefertigten Gold- und Silberschmuck. Heike Heim („Freudenwerk“) lobte das „superschöne Ambiente“ und meinte, hier gebe es ein interessiertes Publikum. Verena Winter (Modedesign) lobte Astrid Hackenbeck für die Organisation.

Zum ersten Mal in Bronnbach mit dabei war Goldschmiedin Kathrin Krückemeier aus Lothringen. Wie sie berichtete, brauche sie zur Fertigung einer ihrer Ringe drei bis sechs Stunden. Virginia Valtin, Textildesign aus Leinen, steht für einen traditionellen Familienbetrieb in Litauen. Auch sie betonte: „Wir machen alles selbst.“ Flachsanbau, Produktion, Weben, Färben: so entstehe reines Bio-Leinen. Das Stricken erfolge mit Maschinen.

Den Marktbesuchern bot sich ein breites und reiches Spektrum an Kunst und Handwerklichem. Komplettiert wurde das Ganze mit den Fachberatungen durch die Ausstellenden. Gegebenenfalls wurde natürlich der Hut aufgesetzt, der Schal umgelegt und dann das Ganze genau im Spiegel betrachtet.

Die konsequente Suche der Meisterinnen und Meister ihres Fachs nach dem Neuen und Außergewöhnlichen war offensichtlich, basierend auf großem Können, auf Einfallsreichtum und auf Leidenschaft. Ein Kunde fasste das Gebotene stellvertretend für viele so zusammen: „Das sind wahre Schatzkisten, wunderbar“.

Veranstalterin Astrid Hackenbeck erklärte, der Markt stehe zum ersten Mal unter dem Motto „Kopf und Kragen“ und beschränke sich auf ein paar Gewerke. Am ersten Tag sei der Zustrom etwas verhalten gewesen, wohl bedingt durch den Wettereinbruch. Die Besucherinnen und Besucher seien wegen des hochwertigen Angebots gekommen. Professionelle Aussteller treffen bei diesem Markt auf ein Publikum, das sich etwas Besonderes gönne. hpw