Kreative Köpfe starten in die Umsetzung

Wertheim. Vom SodaStream-Dosierautomat bis zur Lego-Sortiermaschine reichen die zugelassenen Ideen des Schülerwettbewerbes Kreative Köpfe.

„Den beteiligten Unternehmen war es wichtig den Wettbewerb, gerade in der für Schüler schwierigen Pandemiezeit, zu ermöglichen und somit ein positives Zeichen zu setzen“, sagt Fördervereinsvorsitzender Jürgen Lutz. Die 11. Wettbewerbsrunde findet daher zur Zeit unter geänderten Rahmenbedingungen statt. Um in der Umsetzung auch die Unterstützung der Fachexperten zu ermöglichen, wurden die Termine durch die Wettbewerbsverantwortlichen Iris Lange-Schmalz und Wolfgang Konrad mehrfach verschoben. Doch im Februar ging es in die nächste Runde.

Die Vorstellung an den Schulen fand erstmals online statt. Trotz der aktuellen Situation wurden 22 Ideen eingereicht, von denen die Jury sieben Ideen für den Wettbewerb zuließ. Drei Teams kommen vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, zwei von der Werkrealschule Urphar-Lindebach, jeweils ein Team von der Comenius-Realschule und vom Beruflichen Schulzentrum.

Eine Kick-Off-Veranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre Idee den Fachexperten persönlich vorstellen konnten, um so einen passenden Partner für ihr Projekt zu gewinnen, war leider nicht möglich. Hier nahmen die Wettbewerbsverantwortlichen zusammen mit dem Juryvorsitzenden Professor Volker Siegismund von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Campus Bad Mergentheim im Mai, unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten der jeweiligen Unternehmen, die Verteilung der Ideen auf die Fachexperten selbst vor.

Die Umsetzungsphase zur Realisierung der Projekte läuft noch bis September und die Jugendlichen sind eifrig bei der Sache. Um für die abschließende Präsentation vor der Jury gut vorbereitet zu sein, findet für die Teilnehmenden am 9. und 10. Juli ein Präsentationscoaching unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Die Jurysitzung ist dann für den 24. September in den Räumen der Lutz Pumpen GmbH geplant. Die Wettbewerbsleitung und die Jurymitglieder sind zuversichtlich, dass die Preisverleihung am 19. Oktober im Arkadensaal wie geplant stattfinden kann. In diesem feierlichen Rahmen möchte der Förderverein dann auch die Feier zum zehnjährigen Bestehen, das bereits im letzten Jahr war, nachholen.

Die Ideen: WRS Urphar-Lindelbach: Schulmulti-Tool von Lucian Riedel, Felix Roth, Moritz Diehm (Partner: Eugen Woerner); Picknick-Pfanne von Marvin Gräbe (Partner: König & Meyer); Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Warner beim Überkochen von Leonie Aulich, Emilia Burger (Partner: Aquila); Fahrrad- Handyladestation von Lena Busse, Theresa Michel (Partner: Industronic Industrie-Electronic); SodaStream-Dosierautomat von Maximilian Busch (Partner: Lutz Pumpen); Berufliches Schulzentrum: Milchbehälter für Kaffeemaschinen von Berna Torum (Partner: Vacuubrand); Comenius Realschule: Lego-Sortiermaschine von Emil Schuck, Luca Seppi (Partner: Brand). wkk

